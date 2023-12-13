بينها السعودية وقطر والكويت والإمارات .. إيران تعفي مواطني 33 بلدا من تأشيرة الدخول

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني 33 بلدا من جانب واحد.

وفي تصريح على هامش جلسة مجلس الوزراء، أكد عزة الله ضرغامي أن الدول التي وافق مجلس الوزراء على الغاء تأشيرة الدخول لمواطنيها من جانب واحد تشمل الهند وروسيا ( بشكل مجموعات)، والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ولبنان وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتونس وموريتانيا وتنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل وأندونيسيا، فضلا عن بروناي دار السلام واليابان وسنغافورة وكمبوديا وماليزيا وفيتنام والبرازيل والبيرو وكوبا والمكسيك وفنزويلا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا وبيلاروسيا.



وأكد ضرغامي أن الحكومة الايرانية عازمة على فتح أبواب البلاد للعالم وأن هذا لم يعد شعارا بل بات شيئا عمليا. وكالات



