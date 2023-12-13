مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على فتح تحقيق لعزل بايدن

مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على فتح تحقيق لعزل بايدن
التاريخ
12/13/2023 11:21:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.
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