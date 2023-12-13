اندلاع حريق هائل في مصر

اندلاع حريق هائل في مصر
التاريخ
12/13/2023 11:21:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اندلع حريق هائل في معرض للملابس في مصر خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، ودفعت قوات الحماية المدنية التابعة للشرطة المصرية بـ14 سيارة إطفاء لإخماده.
والتهمت النيران محتويات المعرض، وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق في محاولة لإطفاء النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة. وكالات
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