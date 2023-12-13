انخفاض درجات الحرارة وتبوك تترقب الثلوج - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت منطقة تبوك، أمس، أولى موجات البرد في شتاء هذا العام، حيث تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الـ 8 درجات مئوية، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد، الأمر الذي يُنبئ عن قرب موعد تساقط الثلوج على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، لا سيما وأن درجات الحرارة آخذة في الانخفاض مع اقتراب المنخفضات القطبية شديدة البرودة التي عادة ما تتحرك في مسار يؤثر على بلاد الشام والأردن ليواصل تأثيره على شمال المملكة.
ويترقب أهالي تبوك وزائروها والمقيمون فيها تقارير الطقس في الأيام القليلة القادمة ليتمكنوا من معايشة هذه الظاهرة المناخية التي تمتاز بها المرتفعات الشمالية؛ لأسباب ردها مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية فرحان العنزي إلى العوامل الجوية والمناخية المحفزة لتساقط الثلوج في جبال اللوز وفي منطقتي الظهر وعلقان، وفي بعض الأحيان على جنوب تبوك تجاه الحرة أو ما يُعرف بجبل شيبان.
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