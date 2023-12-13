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انخفاض درجات الحرارة وتبوك تترقب الثلوج - جريدة الوطن السعودية

12/13/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة تبوك، أمس، أولى موجات البرد في شتاء هذا العام، حيث تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الـ 8 درجات مئوية، حسب بيان المركز الوطني للأرصاد، الأمر الذي يُنبئ عن قرب موعد تساقط الثلوج على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، لا سيما وأن درجات الحرارة آخذة في الانخفاض مع اقتراب المنخفضات القطبية شديدة البرودة التي عادة ما تتحرك في مسار يؤثر على بلاد الشام والأردن ليواصل تأثيره على شمال المملكة.
ويترقب أهالي تبوك وزائروها والمقيمون فيها تقارير الطقس في الأيام القليلة القادمة ليتمكنوا من معايشة هذه الظاهرة المناخية التي تمتاز بها المرتفعات الشمالية؛ لأسباب ردها مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية فرحان العنزي إلى العوامل الجوية والمناخية المحفزة لتساقط الثلوج في جبال اللوز وفي منطقتي الظهر وعلقان، وفي بعض الأحيان على جنوب تبوك تجاه الحرة أو ما يُعرف بجبل شيبان.

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