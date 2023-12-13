Thursday, 14 December 2023 09:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واقع القطاع الثقافي والاستثمار على طاولة معرض جدة للكتاب - جريدة الوطن السعودية

12/13/2023 11:18:20 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع معرض جدة للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ((واقع القطاع الثقافي ومستقبل الاستثمار فيه)) على طاولة النقاش في ندوة حوارية، أقيمت مساء اليوم (الأربعاء)، بمسرح روشن الثقافي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، مستضيفًا فيها مدير إدارة الأبحاث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة الدكتور رائد السفياني، فيما قدمها الدكتور أحمد العوفي.
وأشاد العوفي في البداية بهيئة الأدب والنشر والترجمة، ودورها الريادي في إقامة وتنظيم معارض الكتب في مدن المملكة المختلفة، وما تحظى به هذه المعارض والفعاليات من إقبال، سواء من الداخل والخارج، كما تطرق للمحات عن سيرة المتحدث.
بدوره ابتدر الدكتور السفياني بالحديث عن ((تقرير الحالة الثقافية))؛ الذي تقدمه وزارة الثقافة، وترصد فيه النشاط الثقافي في المملكة العربية السعودية لحظة بلحظة، وتؤسس من خلاله مرجعًا كميًّا ونوعيًّا لقياس الحالة الثقافية السعودية، وفهم اتجاهات نمو القطاع الثقافي وتطوره.
وأشار السفياني إلى أن هذا التقرير يرصد الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019م، متضمنًا ملامح وإحصائيات عن الواقع الثقافي في المملكة، ويصدر باللغتين العربية والانجليزية، كما يتسم بالشفافية والتفاعل مع الميدان، من خلال استفتاء أكثر من 3000 مشارك عن واقع الثقافة، بما يجعل التقرير يتسم بالمصداقية، ويرسم خارطة الطريق للثقافة من خلال رصد كل التحديات التي تواجه الثقافة.
يذكر أن معرض جدة للكتاب 2023م الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، تحت شعار ((مرافئ الثقافة)) بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر موزعة على 400 جناح، سيستمر في استقبال زواره حتى السبت المقبل 16 ديسمبر الجاري، وسط أجواء ثقافية وأدبية تحظى بتفاعل زوار المعرض وإقبالهم على الحضور والمشاركة فيها.

MENAFN13122023000089011017ID1107592700

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث