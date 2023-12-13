واقع القطاع الثقافي والاستثمار على طاولة معرض جدة للكتاب - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وضع معرض جدة للكتاب 2023، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ((واقع القطاع الثقافي ومستقبل الاستثمار فيه)) على طاولة النقاش في ندوة حوارية، أقيمت مساء اليوم (الأربعاء)، بمسرح روشن الثقافي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، مستضيفًا فيها مدير إدارة الأبحاث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة الدكتور رائد السفياني، فيما قدمها الدكتور أحمد العوفي.
وأشاد العوفي في البداية بهيئة الأدب والنشر والترجمة، ودورها الريادي في إقامة وتنظيم معارض الكتب في مدن المملكة المختلفة، وما تحظى به هذه المعارض والفعاليات من إقبال، سواء من الداخل والخارج، كما تطرق للمحات عن سيرة المتحدث.
بدوره ابتدر الدكتور السفياني بالحديث عن ((تقرير الحالة الثقافية))؛ الذي تقدمه وزارة الثقافة، وترصد فيه النشاط الثقافي في المملكة العربية السعودية لحظة بلحظة، وتؤسس من خلاله مرجعًا كميًّا ونوعيًّا لقياس الحالة الثقافية السعودية، وفهم اتجاهات نمو القطاع الثقافي وتطوره.
وأشار السفياني إلى أن هذا التقرير يرصد الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019م، متضمنًا ملامح وإحصائيات عن الواقع الثقافي في المملكة، ويصدر باللغتين العربية والانجليزية، كما يتسم بالشفافية والتفاعل مع الميدان، من خلال استفتاء أكثر من 3000 مشارك عن واقع الثقافة، بما يجعل التقرير يتسم بالمصداقية، ويرسم خارطة الطريق للثقافة من خلال رصد كل التحديات التي تواجه الثقافة.
يذكر أن معرض جدة للكتاب 2023م الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، تحت شعار ((مرافئ الثقافة)) بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر موزعة على 400 جناح، سيستمر في استقبال زواره حتى السبت المقبل 16 ديسمبر الجاري، وسط أجواء ثقافية وأدبية تحظى بتفاعل زوار المعرض وإقبالهم على الحضور والمشاركة فيها.
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