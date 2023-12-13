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مناقشة الهوية الإنسانية لأدب الطفل بمعرض الكتاب

12/13/2023 11:15:21 PM
(MENAFN- Al Watan) تناولت ورشة عمل ((الهوية الإنسانية في أدب الطفل العربي)) المقامة تحت قبة سوبر دوم بمعرض جدة للكتاب 2023، اليوم (الأربعاء)، أهم المفاهيم المعززة للهوية الإنسانية في أدب الطفل، والاقتراحات الداعمة لتلك الهوية.
وانطلقت الورشة بتعريف الكاتبة في أدب الطفل ناهد الشوا، الهوية بشكلها العام بأنها مجموعة السمات العامة التي تميز حضارة عن غيرها ولها خصائص اجتماعية ونفسية ومعيشية متماثلة، موضحة أن أبرز المفاهيم الإنسانية المعززة لأدب الطفل العربي تتمحور في تدريبه على العدالة والمساواة، والفكر الحر، والإيجابية، والبحث عن المعرفة.
وطرحت الشوا خلال الورشة جملة من التحديات التي تواجه الهوية الإنسانية في أدب الطفل العربي، أبرزها الأمية، وضعف دخل العائل، ومحدودية الوعي بالهوية الإنسانية، وانخفاض الميزانيات للمكتبات المدرسية والعامة، وأخيرًا ندرة البرامج الهادفة في التلفزيون والإذاعة، واضعة عددًا من الاقتراحات التي من شأنها دعم الهوية الإنسانية، ومنها: إعداد قوائم بالقيم الإنسانية ومهارات التفكير من خلال تتبع البحوث التربوية، وتزويد كتّاب الأطفال والناشرين بهذه القوائم، وتقديم برامج إعلامية لها طابع فكري إنساني يقوم عليها خبراء في الأبعاد النفسية والسلوكية للطفل، إضافة إلى مراقبة محتوى ما ينشر للطفل بحيث لا تُنشر أي مفاهيم عنصرية أو غير إنسانية.
يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة، مكنت زوار معرض جدة للكتاب 2023 من الاستمتاع ببرنامج ثقافي ثري، يشمل 31 ندوة ثقافية و8 محاضرات في جلسات نقاش مع المؤلف في ((حديث الكتاب))، و9 عروض مسرحية، وعددًا من الأمسيات الشعرية، وورش العمل، التي يشارك بها نخبة من المختصين في الكثير من المجالات المعرفية، والتطويرية، فيما يستمرّ المعرض في استقبال زوّاره يوميًّا في أجواء مليئةٍ بالأدب والثقافة والمعرفة، حتى السبت القادم 16 ديسمبر الجاري.

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