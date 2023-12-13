جولة رقابية بموارد وتنمية الرياض على أحد المجمعات التجارية

(MENAFN
- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جولة رقابية على أحد المجمعات التجارية، وسط الرياض، بقيادة مدير عام الفرع فواز بن سعيد المالكي، ومشاركة المساعد لقطاع العمل ماجد المطيري، ومدير مكتب العمل سعود الشلوي، ومدير الرقابة محمد العنزي، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية وقرارات التوطين .
وأكد المالكي أن هذه الحملة هي امتداد للحملات المنفذة على جميع المنشآت والاسواق في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز، للتأكد من التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وضبط وتحسين سوق العمل، مشددا على أهمية تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل، من خلال تطبيق "معًا للرصد"، عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى (19911).
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