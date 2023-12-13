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جولة رقابية بموارد وتنمية الرياض على أحد المجمعات التجارية

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جولة رقابية على أحد المجمعات التجارية، وسط الرياض، بقيادة مدير عام الفرع فواز بن سعيد المالكي، ومشاركة المساعد لقطاع العمل ماجد المطيري، ومدير مكتب العمل سعود الشلوي، ومدير الرقابة محمد العنزي، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل ولوائحه التنفيذية وقرارات التوطين .
وأكد المالكي أن هذه الحملة هي امتداد للحملات المنفذة على جميع المنشآت والاسواق في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز، للتأكد من التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين وضبط وتحسين سوق العمل، مشددا على أهمية تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في سوق العمل، من خلال تطبيق "معًا للرصد"، عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الرقم الموحد لتلقي البلاغات والشكاوى (19911).

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