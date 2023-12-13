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مطالبة بإلزام المؤجر بمسؤوليات الامتثال

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب رجال أعمال ومستثمرون، إضافة ((بند)) في العقود الإيجارية في منصة ((إيجار))، المعنية بإصدار عقود الإيجار الموحدة، تلزم المؤجر للوحدة في المبنى التجاري والسكني، بمسؤولياته في الحصول والحفاظ على شهادة الامتثال للوحدة الإيجارية طوال الفترة الإيجارية، مؤكدين أن تلك الخطوة، تحمي ملاك المباني من تبعات مخالفات المؤجر في إحداث التشوهات البصرية في فترة العقد الإيجاري، وتجعل المؤجر ملتزمًا باشتراطات الامتثال، وإلزامه بإزالة كافة التشوهات التي أحدثها، وكذلك ربط إصدار المؤجر للرخص ((البلدية)) المهنية والفنية، بشهادة الامتثال للمباني التجارية والصناعية.
الجمال البصري
أشاروا، إلى أن هناك مخاوف من قيام المستأجر بإحداث تشوهات بصرية في الوحدة الإيجارية أو المبنى، ومغادرة المبنى دون إزالة التشوهات، وفيها يتكبد الملاك خسائر مالية لإزالة تلك التشوهات، مضيفين أن شهادة الامتثال للمباني، تحددها أطراف متعددة، بينها المالك، والمؤجر. وأن المؤجر، قد يتسبب في إحداث التشوه البصري في الوحدة الإيجارية، سواء كانت الوحدة الإيجارية جزءا من المبنى أو كامل المبنى، مقترحين على الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات تخصيص مسابقة وجوائز قيمة للمباني الأكثر امتثالًا، تحت مسمى مسابقة ((الجمال البصري)) للمباني السكنية والتجارية، كخطوة تحفيزية وتشجيعية للملاك والمؤجرين في الحصول على شهادة الامتثال، واستمرارية الامتثال، والعمل على مساعدة ملاك المباني القديمة في الحصول على قروض ((بنكية))، لتأمين تكاليف تحديث المباني، وإزالة التشوهات البصرية منها، للحصول على شهادة الامتثال، لا سيما وأن بعض تلك المباني كبيرة، وتقدر تلك التكاليف بمئات الآلاف، وهي تعتبر باهظة.
معادلة خوارزمية
أكدوا ضرورة، تحديد أسعار ورسوم تقديم خدمات استكمال إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمباني من خلال المكاتب الهندسية والاستشارية المرخصة لذلك، ووضع معادلة ((خوارزمية)) محددة لتحديد رسوم وتكاليف الخدمة، وتتولى الأمانات والبلديات متابعة التزام المكاتب بتلك الرسوم، ومعالجة التفاوت في الأسعار بين المكاتب. يذكر أن شهادة الامتثال: دورية، تثبت الالتزام بالحد الأدنى بمعايير المشهد البصري، وتهدف إلى معالجة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، ورفع الكفاءة التشغيلية للمباني.

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