81% من الطلاب واثقون من تأهلهم لسوق العمل

81% من الطلاب واثقون من تأهلهم لسوق العمل
التاريخ
12/13/2023 11:15:20 PM
| كشف استطلاع حديث أن 81% من الطلاب السعوديين يشعرون أن تعليمهم يؤهلهم بشكل جيد لسوق العمل، لافتًا إلى موافقة 79% منهم على أن تعليمهم الجامعي يمثل قيمة جيدة مقابل المال، وهي رابع أعلى نسبة مسجلة بين جميع البلدان.
وكشف استطلاع الطلاب العالمي 2023، الذي يواكب حياة وآمال ومخاوف الطلاب الجامعيين عبر 15 دولة مع دخولهم عصر الذكاء الاصطناعي، عن استخدام 62% من الطلاب الجامعيين السعوديين الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في دراساتهم.
وتعد هذه النتيجة هي ثاني أعلى نسبة مسجلة في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع. ومن بين هؤلاء الطلاب قال 72% إنهم يقومون بطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أو أكثر يوميًا، وهي ثالث أعلى نسبة مسجلة في هذه الفئة.
استخدام الذكاء الصطناعي
ومن بين 62% من الطلاب السعوديين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في دراستهم، قال 44% منهم إنه يساعدهم على التعلم بشكل أسرع، بينما قال 43% إنه يوفر الوقت. ولدى سؤالهم عن كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي في دراساتهم غالبًا، أشار 45% إلى استخدامه لاستيعاب مفهوم أو موضوع ما، بينما يستخدمه 43% لإعداد العروض التقديمية.
وترى نسبة الطلاب ذاتها، أن الدافع الأبرز لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي برأيهم هو الفضول؛ حيث قال 42% إن دافعهم الأبرز هو الفضول، بينما قال 21% إن الدافع الأبرز هو الشعور بالتمكين والدعم.
خفض الرسوم الدراسية
ويسلط الاستطلاع الضوء على رغبة الطلاب في خفض الرسوم الدراسية، حيث وافق 66% من الطلاب السعوديين على أنهم يفضلون إتاحة كليتهم أو جامعتهم خيار تكثيف التعلم عبر الإنترنت، إذا كان ذلك يعني دفع رسوم دراسية أقل. كما يقول 67% من الطلاب السعوديين إنهم يفضلون أن يستغرق برنامج الكلية أو الجامعة وقتًا أقل لاستكماله فيما لو كان ذلك يخفض الرسوم الدراسية.
تقييم الجامعات
بينما يقول 75% من الطلاب السعوديين الذين شملهم الاستطلاع، إنه في ضوء توفر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المجانية، يجب على الكليات والجامعات تغيير طريقة تقييمهم للطلاب. ومن بين هذه المجموعة، أضاف 50% منهم أنه يجب تعزيز إرشادات الاستخدام المقبول لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التقييمات، كما قال 41% إنه يجب أن يكون هناك المزيد من التقييمات عبر الإنترنت، وهي أعلى نسبة مسجلة لهذا الخيار بين جميع البلدان.
ويعتقد غالبية الطلاب السعوديين الذين شملهم الاستطلاع (66%) أن جامعتهم/كليتهم يجب أن تشجع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل العمل الخاضع للتقييم، وهي ثاني أعلى نسبة مسجلة لهذا الخيار.
التطور التكنولوجي
وتُظهر نتائج الاستطلاع أيضًا رأي الطلاب بمدى مواكبة أساتذتهم للتطور التكنولوجي منذ تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، حيث يقول 67% من الطلاب السعوديين إن أساتذتهم على اطلاع بطرق التدريس الفعالة عبر الإنترنت، وتعتبر هذه ثالث أعلى نسبة مسجلة.
رضا الطلاب
يشير 81% من الطلاب السعوديين إلى شعورهم بالسعادة، ويشعر 80% منهم بالتفاؤل بشأن مواردهم المالية مستقبلًا. علاوة على ذلك، وافق 85% منهم على أن بلادهم تعتبر مكانًا جيدًا للعيش، وهي رابع أعلى نسبة بين جميع النسب المسجلة في الدول التي شملها الاستطلاع.
ابرز نتائج الدراسة:
%81 من الطلاب يشعرون أن تعليمهم يؤهلهم بشكل جيد لسوق العمل
%79 يرون أن تعليمهم الجامعي يمثل قيمة جيدة مقابل المال
%62 من الطلاب الجامعيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي
%72 يقومون بطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أو أكثر يوميًا
%44 يرون الذكاء الاصطناعي يساعدهم على التعلم بشكل أسرع
%43 يرون أنه يوفر الوقت
%66 من الطلاب يفضلون إتاحة كليتهم خيار تكثيف التعلم عبر الإنترنت، إذا كان ذلك يعني دفع رسوم دراسية أقل
%67 من الطلاب يفضلون أن يستغرق برنامج الكلية أو الجامعة وقتًا أقل لاستكماله فيما لو كان ذلك يخفض الرسوم الدراسية.
%81 من الطلاب يشعرون بالسعادة
%80 يشعرون بالتفاؤل بشأن مواردهم المالية مستقبلًا.
%85 يرون أن بلادهم تعتبر مكانًا جيدًا للعيش
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