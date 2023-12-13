81% من الطلاب واثقون من تأهلهم لسوق العمل

كشف استطلاع حديث أن 81% من الطلاب السعوديين يشعرون أن تعليمهم يؤهلهم بشكل جيد لسوق العمل، لافتًا إلى موافقة 79% منهم على أن تعليمهم الجامعي يمثل قيمة جيدة مقابل المال، وهي رابع أعلى نسبة مسجلة بين جميع البلدان.

وكشف استطلاع الطلاب العالمي 2023، الذي يواكب حياة وآمال ومخاوف الطلاب الجامعيين عبر 15 دولة مع دخولهم عصر الذكاء الاصطناعي، عن استخدام 62% من الطلاب الجامعيين السعوديين الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في دراساتهم.

وتعد هذه النتيجة هي ثاني أعلى نسبة مسجلة في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع. ومن بين هؤلاء الطلاب قال 72% إنهم يقومون بطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أو أكثر يوميًا، وهي ثالث أعلى نسبة مسجلة في هذه الفئة.

استخدام الذكاء الصطناعي

ومن بين 62% من الطلاب السعوديين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في دراستهم، قال 44% منهم إنه يساعدهم على التعلم بشكل أسرع، بينما قال 43% إنه يوفر الوقت. ولدى سؤالهم عن كيفية استخدامهم للذكاء الاصطناعي في دراساتهم غالبًا، أشار 45% إلى استخدامه لاستيعاب مفهوم أو موضوع ما، بينما يستخدمه 43% لإعداد العروض التقديمية.

وترى نسبة الطلاب ذاتها، أن الدافع الأبرز لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي برأيهم هو الفضول؛ حيث قال 42% إن دافعهم الأبرز هو الفضول، بينما قال 21% إن الدافع الأبرز هو الشعور بالتمكين والدعم.

خفض الرسوم الدراسية

ويسلط الاستطلاع الضوء على رغبة الطلاب في خفض الرسوم الدراسية، حيث وافق 66% من الطلاب السعوديين على أنهم يفضلون إتاحة كليتهم أو جامعتهم خيار تكثيف التعلم عبر الإنترنت، إذا كان ذلك يعني دفع رسوم دراسية أقل. كما يقول 67% من الطلاب السعوديين إنهم يفضلون أن يستغرق برنامج الكلية أو الجامعة وقتًا أقل لاستكماله فيما لو كان ذلك يخفض الرسوم الدراسية.

تقييم الجامعات

بينما يقول 75% من الطلاب السعوديين الذين شملهم الاستطلاع، إنه في ضوء توفر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المجانية، يجب على الكليات والجامعات تغيير طريقة تقييمهم للطلاب. ومن بين هذه المجموعة، أضاف 50% منهم أنه يجب تعزيز إرشادات الاستخدام المقبول لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التقييمات، كما قال 41% إنه يجب أن يكون هناك المزيد من التقييمات عبر الإنترنت، وهي أعلى نسبة مسجلة لهذا الخيار بين جميع البلدان.

ويعتقد غالبية الطلاب السعوديين الذين شملهم الاستطلاع (66%) أن جامعتهم/كليتهم يجب أن تشجع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل العمل الخاضع للتقييم، وهي ثاني أعلى نسبة مسجلة لهذا الخيار.

التطور التكنولوجي

وتُظهر نتائج الاستطلاع أيضًا رأي الطلاب بمدى مواكبة أساتذتهم للتطور التكنولوجي منذ تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، حيث يقول 67% من الطلاب السعوديين إن أساتذتهم على اطلاع بطرق التدريس الفعالة عبر الإنترنت، وتعتبر هذه ثالث أعلى نسبة مسجلة.

رضا الطلاب

يشير 81% من الطلاب السعوديين إلى شعورهم بالسعادة، ويشعر 80% منهم بالتفاؤل بشأن مواردهم المالية مستقبلًا. علاوة على ذلك، وافق 85% منهم على أن بلادهم تعتبر مكانًا جيدًا للعيش، وهي رابع أعلى نسبة بين جميع النسب المسجلة في الدول التي شملها الاستطلاع.

ابرز نتائج الدراسة:

%81 من الطلاب يشعرون أن تعليمهم يؤهلهم بشكل جيد لسوق العمل

%79 يرون أن تعليمهم الجامعي يمثل قيمة جيدة مقابل المال

%62 من الطلاب الجامعيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي

%72 يقومون بطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي التوليدي مرة واحدة على الأقل أو أكثر يوميًا

%44 يرون الذكاء الاصطناعي يساعدهم على التعلم بشكل أسرع

%43 يرون أنه يوفر الوقت

%66 من الطلاب يفضلون إتاحة كليتهم خيار تكثيف التعلم عبر الإنترنت، إذا كان ذلك يعني دفع رسوم دراسية أقل

%67 من الطلاب يفضلون أن يستغرق برنامج الكلية أو الجامعة وقتًا أقل لاستكماله فيما لو كان ذلك يخفض الرسوم الدراسية.

%81 من الطلاب يشعرون بالسعادة

%80 يشعرون بالتفاؤل بشأن مواردهم المالية مستقبلًا.

%85 يرون أن بلادهم تعتبر مكانًا جيدًا للعيش