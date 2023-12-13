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الطفل الكبير

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) طفل يفاجئ العالم ويحظى بتفاعل كبير بعد رد فعله تجاه المذيعة والمعلقين يشيدون به ويشكرون والديه على التربية. موهوب صغير يحاكي كبار الشعراء ويتصدر شبكات التواصل الاجتماعي. طفل يبهر الحضور بردود أفعاله التي تسبق عمره بكثير. هذه النوعية من الجمل بدأت تستهلك مسامعنا من كثرة انتشارها والجمهور يتفاعل بإعجاب وقبول لتصرفات الأطفال.
في البداية قد نستلطف رد فعل من طفل لتصرفات تسبق عمره ونستغربها ونضحك عليها ونتقبلها من خلال موقف أو موقفين ثم يعود الطفل لعفويته وبراءته. لكن أن تكون هذه التصرفات هي نمط حياة لهؤلاء الأطفال، فهنا يجب التوقف والتفصيل في هذه الحالة. فهم يكبرون ويشيخون رغم أنهم لم يتجاوزوا طفولتهم. تشجيع هذه التصرفات من الأبوين والبيئة المحيطة بهم يجعل لدينا أطفالا لا يدركون حجم ما يقولون، وقد يفرض عليهم نمط معيشة ونوعية أصدقاء مختلفة تماما عما يجب أن يكونوا عليه.
فشبكات التواصل الاجتماعي وبكل ما فيها من محاسن ومساوئ إلا أننا لن نقبل حتى النقاش في موضوع تحولها إلى غول متوحش ينهش هذه الفئة في مهدها، خصوصا عندما يتم استخدام هؤلاء الأطفال. فشخصيا لا أتقبل ولا أستسيغ أي طفل يتصرف بشكل يفوق عمره. والأبشع عندما تجد مثل هذه التصرفات تشجيعا ممن حوله! والأدهى والأمر أن يتجاوز حدود هذا التشجيع إلى أخذه كمحتوى يتم عجنه مرارا وتكرارا في شبكات التواصل.
حتى المواهب، مؤمن تماما أن هناك مواهب لا تناسب الأطفال ويجب توظيفها في سياق يليق بأعمارهم. فمثلا طفل لديه ملكة الحفظ عالية لا أستسيغ حفظه شعرا ثقيلا على لسانه ويتصدر المجالس ويكرره في كل مرة وترتفع أمامه الكاميرات بفلاشاتها البراقة ثم يقولون إن الطفل هذا موهوب ((اذكروا الله عليه)).
الطفل كائن في بداية تشكل عقليته وعاطفته ونفسيته فتفاعلنا معه يجب أن يناسب معدل عمره. حيث تسعى المنظمات المعنية بالطفل وحقوقه في شتى بقاع العالم للحفاظ على الطفل وصورته وحياته وأن ينعم كل طفل على هذه المعمورة بالحد الأدنى من الطفولة والحياة الكريمة لكي ينشأ بشكل طبيعي دون تشويه نفسي أو اجتماعي أو عاطفي. فيجب التوقف عن استخدام الأطفال كمحتوى، ويجب التوقف عن جعل الأطفال يسابقون أعمارهم ويشوهون براءتهم.

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