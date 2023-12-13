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التعليم يعود للحياة

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) خطوة مهمة وجبارة في استقطاب وتعيين عقول متميزة في مخرجاتها على صعيد أهم قطاع عالميًا، وهو البتروكيماويات ((شركات الكيمياء))، تعيين الذكي يوسف البنيان وزيرًا للتعليم، وتعيين المهندس متعب الشهراني ليقود شركة تطوير التعليم القابضة، حيث عملا سويًا وبمخرجات أداء منقطعة النظير، تتبعها نتائج استثمارية متميزة وعالية المستوى، كيف نقرأ هذه التغييرات؟
ما يميز مجال البتروكيميكال وصناعته هو ضبط الأداء بأفضل المناهج المستحدثة، بالتوازي مع مخرجات استثمارية أعلى ربحًا، منهجها التطلع للتعاون وإبرام الصفقات الصناعية، وتبادل الإنتاج وتحسينه أيضا عالميًا، عن طريق اختيار أفضل وأكبر الشركات في الصناعة نفسها، والتعاون طويل المدى الذي ينتج مخرجات أكثر موثوقية وسلامة، مع ضمان استمرارها لمدة أطول، وبالتالي أثر أكبر قادر على التغيير، يتميز يوسف البنيان بعلاقاته الدولية، فقد فتح باب المحادثات سابقًا عندما كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة سابك الرائدة مع عدة شراكات في الصين وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ووقع عقدًا مهمًا مع شركة ((شينهوا نينغشيا)) لصناعة الفحم المحدودة لبناء مجمع للبتروكيمياويات في الصين، وغيرها من الشركات المثمرة، وهذا ما يميزه، صناعة الشركات المثمرة عالميًا لإثراء الناتج المحلي والاستحواذ على مساحة جيدة في الاقتصاد الدولي.
ما يحتاجه التعليم الآن هو الإصلاح والتطوير، هذا لن يكون إلا بالانفتاح على أفضل التجارب عالميًا، وجود رموز شركات البتروكيميكال ذوي العقلية الإدارية المرتكزة على الأداء عال المستوى والمخرجات القصوى مقارنة بالإمكانية المتاحة هي ما سيجعل التعليم في مستوى لم يسبق له أن كان عليه.
إحدى ركائز الرؤية هي التعليم وتطويره، ولكن ما أراه أبعد من ذلك، أعتقد أننا سنكون وجهة للابتعاث ومنبعًا للتعليم العالمي، واستقبال طلبة من جنسيات متعددة، لدينا رؤية لإنشاء جامعات على مستوى عال جدًا ينافس أعرق الجامعات في العالم، ويوسف البنيان لديه القدرة الكاملة لتحقيق هذا الهدف بأفضل صورة تليق بالمملكة العربية السعودية ومكانتها سياسيًا واقتصاديًا.
أخيرًا.. التعليم بقيادة البنيان لن يكون كما كان أبدًا، كلنا ترقب لسيل الإنجازات والنجاحات.

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