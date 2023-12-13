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75 عاما من مسيرة حقوق الإنسان

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) حلت علينا الذكرى الخامسة والسبعون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث صدر في العاشر من ديسمبر 1948، ورغم أن العمر الزمني لــ((الإعلان)) في بدايات الشيخوخة، فإن عمره العقلاني وصل الثلاثين عاما، وذلك انطلاقا من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة 1993، الذي يعد بمثابة القاعدة التي أرست المعايير الحديثة لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في العالم، هذا المؤتمر الذي احتضنته العاصمة النمساوية عزز نشاطات منظمات المجتمع المدني بشكل لم يسبق له مثيل، وحتى على مستوى العدالة الدولية التي لم تكن معروفة قبل عام 1993 سوى محكمة نورمبرج (التي أنشأها الحلفاء لمحاكمة القادة النازيين إثر نهاية الحرب العالمية الثانية)، ولكن بعد المؤتمر تم تأسيس 6 محاكم دولية خاصة، إضافة إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. وعلى الرغم من صدور ما يزيد على 200 وثيقة حقوقية دولية وإقليمية تتجاوز ((الإعلان)) وتدخل حيز القانون في تعزيزها لدور الإنسان فإن القهر والقمع والتعذيب والحرمان ما زالوا منتشرين في كثير من أصقاع الدنيا، بل إن لدينا حاليا أكبر مأساة إنسانية في التاريخ تجري في غزة، وكل نشاطات السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان))، والاستمرار في محاصرة قطاع غزة ((يتعارض مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم السبعين على التوالي، ولا يتوانى في قصف مدن قطاع غزة بوابل الصواريخ والقصف والدمار، في الوقت الذي تفشل فيه الجهود الأممية في وقف العدوان على القطاع، الذي يعاني من حرب تسببت باستشهاد نحو 18 ألفا، أكثرهم من الأطفال والنساء، وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين. واللافت أنه يصادف اليوم احتفاء العالم بالذكرى الــ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي السنة نفسها التي سقطت فيها حقوق الشعب الفلسطيني رسميا.
إن ما يجري من تدمير المنازل والاستخدام المفرط للقوة يدخل في الممارسات التمييزية والعنصرية من السلطات الإسرائيلية، ويمثل خرقا فاضحا لحقوق الإنسان. ورغم التطور الملحوظ في الآليات الدولية لحماية البشر، كمجلس حقوق الإنسان، والمراجعة الدورية الشاملة، والإجراءات الخاصة، وبداية فعالية العدالة الجنائية الدولية، ومحاكمة مجرمي الحرب، وزيادة حجم مراكز البحث المتخصصة، والمنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية، وبروز مصطلحات حقوق الإنسان على السطح بشكل يوحي بزيادة الوعي الحقوقي على مستوى العالم، هذه التطورات وإن كانت شكلية فإن قابلية المجتمعات البشرية للانكسار ما زالت كبيرة. ويبدو أننا سنظل هكذا في ما يرتبط بالحالة الحقوقية، خطوة للأمام، وخطوتان للوراء، بل ربما أكثر، لذا صار على دعاة السلام والتسامح واحترام كرامات الإنسان أن تتضافر جهودهم وتتطور أدواتهم للتعامل مع الأزمات والمآسي والكوارث الاجتماعية والاقتصادية القادمة بصورة أكثر وعيا وأكثر فعالية.

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