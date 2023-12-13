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توجه الصناعيين والتجار للعقار ظاهرة ضارة؟

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كتبنا هذا المقال لسبب سنذكره لاحقا لأنه مقلق بعض الشيء.
لكن في البدء يجب القول إن رجال الأعمال والتجار في البلد ينوعون من استثماراتهم وأملاكهم وهذا شيء متعارف عليه عالميا، أن التاجر لا يضع عادة كل أملاكه في مجال واحد حتى لو كان هذا مجال عمله الأساسي، فمثلا لو كان صناعيا فإنه يضع بعض استثماراته في العقار، وبعضها أسهم، وبعضها ربما كاش إلخ... وهذا شيء محمود من باب إدارة المخاطر.
لكن ما نتكلم عنه في المقال مختلف، إذا كان التاجر مجاله الأساسي مثلا صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو بيعا بالتجزئة، ثم بدأ يحول أو يخصص أغلب استثماراته إلى العقار، هنا يكمن السؤال؟!
كما يعرف كثيرون، تجارة العقار في البلد هي أسهل أنواع التجارة وأقلها مجهودا وأكثرها ربحية، لا تحتاج تفكيرا وتخطيطا، بسهولة اشتر أرضا ونم عليها كم سنة، والأرض على رأي بعض تجار العقار (شريطية العقار على شكل تجار): لا تأكل ولا تشرب، وسعرها يتضاعف مع الوقت، ولا تحتاج أي مجهود مجرد صندقة في البر، ولا تحتاج موظفين إلا اثنين؛ هنديا يصلح شاهي الضحى، ومعقبا على شكل وكيل لصاحب الأرض، ومنها يؤنس صاحب الأرض بالسوالف والمدح، وطبعا تريليونات من الريالات مجمدة في الأراضي والعقار، لكن في المقابل تجارة العقار هي من أقل المجالات في خلق الوظائف وتدوير المال، وليس هذا فحسب بل إن كنز الأموال في العقار قد يؤثر على قطاعات الاقتصاد الأخرى، الاقتصاد الصحي يعتمد على المجالات المنتجة مثل التصنيع والتجارة والخدمات وهي عادة التي تخلق الوظائف وتبث الحيوية في دورة الاقتصاد وهي من تجلب التطور والرفاه، لكن إذا ذهبت نسبة كبيرة من الدخل للعقار سيقل الصرف على القطاعات الأخرى ثم يؤثر سلبا.
عالميا منذ الثورة الصناعية، أصبح لقب رجل صناعي مرادفا للوجاهة والنفوذ والاحترام والقوة، مثل هنري فورد في تصنيع السيارات الذي أنشأ فكرة خط التجميع، وأديسون في الكهربائيات، حتى أعظم رجال الأعمال في اليابان هم صناعيون، مثل تويوتا وهوندا وايواساكي، وحتى في الوقت الحالي أغنى أغنياء العالم هم صناعيون أو تجار، مثل إيلون ماسك وبيل غيتس وجيف بيزوز، والعقاريون لا يأتون في المقدمة، وهذه هي القوة المنتجة للدول، لكن حاليا الوضع في الدايرة يبدو أن الوجاهة والمقدمة مجتمعيا تبدو إلى حد ما للعقاريين والصناعي في الخلف !!
متى ستتغير الثقافة الدارجة لدينا، ويصبح الصناعي أو التاجر والذي يقدم إضافة نوعية للبلد هو القدوة والمثال، بدل أن يكون العقاري الذي يبحث عن الراحة والسهولة!
الرؤية بنيت على الإبداع والتطور والأفكار الخلاقة الجديدة، وليس على تجميد الأصول وكنز الأراضي وربما إذا شد حيله شوي عمل له مول أو عمارة!
كما ذكرت كتبنا هذا المقال لسبب آخر أعتقد فيه شيئا من القلق، عندما أعود بزيارات للمملكة وأقابل بعض رجال الأعمال (الشباب نسبيا) والجيل الجديد وحتى بعضهم درس وعمل في الخارج وحتى بعض بيوت المال والاستثمار أتفاجأ بأن عديدا منهم دخل بالعقلية التقليدية ويريد الاستكانة للراحة والسهولة، وبدؤوا يركزون على العقار، وعندما نناقشهم يقولون خلنا نعمل على المضمون، ويريدون نجاحا سريعا مضمونا من خلال العقار، وفقدوا الشغف في المجالات الجديدة والإبداع!
بعض تجار العقار القدامى وبعض شريطية العقار فقدنا الأمل فيهم من زمان وغسلنا يدينا من أنهم يتغيرون بعد كل هذا الوقت، لكن الجيل الجديد من التجار هو المستقبل وإذا تغير تفكيرهم وتركيزهم واتجهوا كليا للعقار فهذا يقلل من الأصول المنتجة!
حاليا وعمليا، التي تحمل على عاتقها عملية التحديث والتطوير والإبداع والأفكار الخلاقة في البلد هي الجهات الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات، ووزارة الاستثمار والصناديق الأخرى، وبعض الإدارات الجديدة في الرؤية، ورغم المحاولات الكبيرة من الحكومة لدفع القطاع الخاص قدما، ورفع مستواه الإبداعي والتطويري وتقديم كافة التسهيلات، ما زال عديد منه متشبثا بالأفكار القديمة، بل الأدهى أن بعضا من الجيل الجديد تأثر بأفكار الجيل القديم وبدأ يحاول إعادة محاولة نفس الطرق القديمة، طبعا أمام العلن لا يريد أن يخسر العلاقات الحكومية أو الزخم الاجتماعي والمزاج العام الذي يشجع الرؤية، لذلك قد تجده يردد مبادرات الرؤية والتحدث عنها، لكن عمليا طريقته تختلف كليا عن مسارات الرؤية والتطوير فتجدها قديمة وبيروقراطية لا تحمل تحديثا، وهذه مشكلة إذا كان الموضوع مجرد ترديد شعارات دون العمل بها، لأن الجيل الجديد هو من سيحمل المسيرة مستقبلا، ولا تريد أن يكون فريقك مجرد مردد لأفكار، وليس لديه شغفا حقيقيا لتنفيذها، ولا يعمل بها.
أتمنى من الوزارات المعنية مثل وزارة الصناعة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة، والمالية، والأجهزة المعنية أن تدرس الوضع وتعمل على خطوات أكثر من أجل تغيير ثقافة العقار في مجتمع الأعمال إلى ثقافة التصنيع والخدمات والتجارة والأصول المنتجة، أعلم أن الوزارات عملت خلال السنوات الماضية على دعم وتطوير وتشجيع القطاع الخاص وقطاع المال والأعمال على ذلك، ولكن نحتاج إلى عمل وخطط أكثر وربما حتى خطط خارج الصندوق؛ لتغيير ثقافة الأعمال والمجتمع، أعلم أننا لسنا مجتمعا اشتراكيا، ولا نستطيع فرض نوع معين من الأعمال على القطاع الخاص، لكن جعل القطاع جذابا أكثر ومنحه ميزات، وفي الوقت نفسه محاولة عدم تسرب رؤوس الأموال من الصناعة والتجارة إلى العقار.
سعدت كثيرا بخبر في الميزانية عن دعم الصناعة والتعدين، وسعدت بما ذكره سمو ولي العهد وهذا يدل على نظرته الإستراتيجية والثاقبة للمستقبل وأشار إلى (عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي؛ لكونه من أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر ((الإستراتيجية الوطنية للصناعة)) التي تركز على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030) سمو الأمير محمد بن سلمان يدرك جيدا أهمية القطاع الصناعي لمستقبل البلد وأنه قطاع منتج وفعال وحيوي في ديناميكية الاقتصاد السعودي المستقبلي.
أتمنى أن أرى اليوم الذي أجد فيه الصناعي السعودي العالمي فلان وفلان وفلان، ورجل الأعمال التاجر فلان، ويقدمهم المجتمع في صدر المجالس والمناسبات كما كان يقدم هنري فورد وأديسون، والآن يقدم إيلون ماسك وبيل جيتس، ليس الأمر مستحيلا إذا كان فيه شغف وتصميم وعزم عند التجار، لدينا أمثلة قديمة عن العقليات التي أصبحت من كبار وقادة التجارة في البلدان الأخرى، ولدينا مثال حالي قد كتبت عنه حتى قبل أن يصبح معروفا كثيرا للعامة وهو مؤسس أكوا باور الذي وصل للعالمية قبل المحلية في قطاع مهم ومنتج.

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