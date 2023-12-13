Thursday, 14 December 2023 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حسين خزندار

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتاد وعينا الثقافي أن يتلقى الاسم هكذا: ((عابد خزندار))، وعابد قال في إهداء كتابه معنى المعنى: ((إلى روح عمي حسين خزندار، الأديب الذي لم يأخذ حقه في الحياة)).
أوقفني أن يكون اسم الكتاب ((معنى المعنى))، والإهداء لروحِ شخصٍ له حق لم يأخذه، فمِن معنى المعنى أن نتحدّث عن حسين، من خلال كتابةِ عابد، بوصفها حديثًا عن عمّه، وربما نكون -هنا- أنتجنا معنىً لمعنى الإهداء.
ثمة موقفان حصلا لعابد خزندار يتعلّقان بالمكونِ الثقافي، وما يعادله من فهم المصادر والإحالات وتمثلها، الأول: في مكتبةِ والده الزاخرة بالإنتاجِ الأدبي العربي، التي كان عابد يستعين بعمّه حسين؛ كي يشرح له غوامض كتبها، فيشرح له كأنّه مَن كَتَب تلك الكتب؛ فيتجلى العمُّ مصدرًا واعيًا بالمقروء، وأبعاد الثقافة المكانية، ومرامي الإبداع فيها، ثم اتّساق أفقه معها، وهو مع هذا لم يأخذ من المجلس المعرفي مكانًا، أما الموقف الثاني ففي مكتبة عباس حلواني، حيث يجد عابد خزندار كتابَ ((رأس المال)) لكارل ماركس، فيستعين بمدرسِ الأدبِ في المدرسة النظامية؛ كي يشرح له غوامض الكتاب؛ إذ المدرس كان لا يتوقف عن الحديث -بإعجاب- عن ماركس والأمميّة الثالثة، إلا أنَّ عابدًا تفاجأ بأنَّ المدرس لم يقرأ الكتاب، ومن ثمَّ لم يستطع أن يَفهم ما قاله ماركس.. هنا تجلّى المدرسُ مصدرًا فارغًا مما كان يُصدّره للطلاب في الفصل الدراسي، وهو مع ذلك صُدِّر في مجلس المعرفة، وأُهمِلَ العم حسين خزندار، ذلك الذي اتسقت مصادره ومعارفه مع إبداعه وشرحه.
أفترض أنَّ هذين الموقفين شَكّلا معنىً في ذاكرةِ عابد، فأهدى كتاب ((معنى المعنى وحقيقة الحقيقة)) لحسين خزندار، وصارت كتاباته امتدادًا لإبداع حسين المهمش، أو حقه المهمل، وقد أعُدّها نمطًا يتحرك به عابد؛ ليصنع اتساقًا بين بنيتيْن؛ بنية تحتية فيها المعنى، وبنية فوقية فيها معنى المعنى؛ وتتجادل البنْيتان في تشكيلِ الحياةِ اليوميةِ، دون الالتزام بنظريةٍ ما، ودون توقف الدلالة؛ حيث قال في كتابه ((قراءة في كتاب الحب)) ((هذا لا يعني أنني حداثي، ولا يعني أنني ضد الحداثة، أنا ضد النظرية الواحدة)).
وربما كانَ انتماء عابد خزندار إلى النقد النسوي، هو من قبيل تشكيلِ الحياة اليومية على الطابع الأنثوي؛ وليس على نظريةٍ حادةٍ موحّدة، ألا ترى أنَّ عابدًا أُعجب بمسرحية الدمية لأبسن؛ لأنَّ بطلتها قالت للقسّ: سأضيفُ للمجتمع الهواءَ النقي؟ والتهميش الأنثوي لا يحتاج دليلا إلا إذا احتاج النهار إلى دليل؛ لهذا ربما عقدَ عابد خزندار بين تهميشِ عمّه والفكرةِ الأنثويّة؛ وذلك من خلال الارتكاء على الواقعِ في بحثِه الموسوم بـــ (بحث عن واقع أنثوي)، ومقصوده بالواقعِ -هنا- الصوتَ المسموع المستقل عن الذكر، ورأى عابد أنَّ الأنثى عند العربِ والغربِ، كان لها واقع مستقل سرعان ما تلاشى، وسنلاحظ أنَّه يعقد هذا الواقع بالأدب؛ فعند العرب جاء بمثال شعرٍ أنثويّ، بلا نسبة، وهو ((وما ذنب أعرابية عرضت لها/ظروف النوى من حيث لم تكن ظنت.
وسؤالنا لعابد: أين قائلته، ومن هي إن كان لها واقع فعلا؟، جواب عابد لهذا السؤال أجده في مثالِ الغرب؛ إذ يأتي عابد بمثال ((شارلوت برونتي)) الروائية الإنجليزية التي عاشت حياتها الأدبية باسمٍ رجاليّ مستعار، ثم بعد موتها أعاد التاريخُ لأدبها اسمَ صاحبته الحقيقي، فقال عابد: ((لقد أصبح لها واقع من خلال عملها الأدبي، وليس من خلال حياتها الفعلية)) هذه المقولة من عابد ربما هي ما يفسر نظرته لواقعية الأنثى عند العرب قبل أن تتلاشى؛ أي أنَّ واقع المرأة لم يتمثّل فعليًا، بل كان منتجًا أدبيًا، ولفظ الأدب يعني المنجز الجمعي وليس الفردي فحسب، ويهمني هنا أنَّ رابطةَ الأدبِ لديه هي ما ستُعيدني إلى قوله عن حسين خزندار: ((الأديب الذي لم يأخذ حقه في الحياة))، فواقع حسين -هنا- أشد وطأة من شارلوت برونتي، حيث غابَ واقعه الأدبي الذي سيدفن حضورَه في التاريخ واللغة، وهذا يجعلني أُلمِح إلى ظاهرةِ اللغة المتفردّة، بوصفها صانعة الصوت الواقعي، فعابد ذكر في كتابه ((الإبداع)) أنَّ ((العمل الفني ليس إلا عملية توفيق أو توليف للمتناقضات، وكلمة التوليف تعني في حد ذاتها التقاء النقائض))؛ لهذا فإنَّ من مهام هذه المقالة أن تُركز على أنَّ أسلوبَ الاستطراد والعشوائية التي يتميز بها عابد خزندار، هي منظومة بهاجسٍ كبيرٍ هو الانتصار للهامش والمهمشين، وحين أُشِير إلى إعجابٍ خزنداريٍّ مبكرٍ جدًا، بالفرنسيّ ألفريد جاري -المغمورِ خارج سياقاته الغربية الضيّقة- فإنني أستحضر به عمَّه حسينًا، وفي الآن نفسه أتأوّل فعلَه إعجابًا مرتبطًا بمسارين يُركّزان على ما أضافه ألفريد للغةِ الفرنسية وهي كلمة (la pataphysique)؛ وتعني البحث عن الحلول الخيالية لمشاكل الإنسان، المسار الأول: هامشيّة مصطلح (الباتافيزيقا) في التاريخ الغربي، فضلا عن غيره، وتهميش المصطلح من تهميشِ صاحبه ألفريد. والثاني: كون الحلول الخياليّة مجالا رحبًا للتخلّصِ من قيد النظريات المقيدة للإبداع الإنساني.
التفاتة:
قالت لي قارئة/كاتبة: ((إنَّ الالتفاتَ صارَ سمةً لأسلوبٍ في مقالاتك))؛ فجعلتُ التفاتةَ هذه المقالة التفاتةً لالتفاتتِها؛ إذ في تعليقها فهمٌ أطربني، كون الالتفات سمة لبنيةِ المقالات المخفية، ولم تكن لفظة (التفاتة)، إلا كرأسِ جبل الجليد، ثم هي -في الآن نفسِه- وفاءً لعابد خزندار الذي انتصر -بأسلوبه ورؤيته الخاصة- للأنوثة المهمّشة.

MENAFN13122023000089011017ID1107592680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث