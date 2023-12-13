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180 عربة Food Truck شتوية بالهفوف

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) دعمًا منها لـ Food Truck ((عربات التغذية))، فرغت جهات الاختصاص في بلدية الهفوف التابعة لأمانة الأحساء من تجهيز أول موقع شتوي لتلك العربات في موقعها بمخطط حي ((الوفرة)) الجديد جنوب الهفوف، وبلغ عدد العربات أكثر من 180 عربة غذائية، فيما تحولت طرقات الحي، خلال الفترة المسائية إلى مسارات سياحية، اصطفت على طولها العديد من العربات التي تفنن ملاكها، في تحويل المساحات الأرضية المجاورة إلى جلسات مفتوحة بنماذج متنوعة، ومخيمات صغيرة بأشكال جمالية عديدة.
5 أشهر
أشاد ملاك وزبائن، لـ((الوطن))، بدور جهات الاختصاص في بلدية الهفوف في تجهيز الموقع، وتحويله إلى موقع سياحي، يستقبل أعدادًا كبيرة من الزبائن من داخل وخارج الأحساء، ومن المتوقع أن يستمر الموقع طوال فترة الشتاء، التي تمتد لـ 5 أشهر، بما فيها شهر رمضان المبارك المقبل، متوقعين أن يشهد الموقع زيادة في أعداد عربات التغذية في الفترة المقبلة، مع الزيادة الكبيرة التي يشهدها من الزبائن والمرتادين، لافتين إلى أن الموقع، استطاع أن يزاحم وينافس المقاهي المغلقة المنتشرة في مدينتي الهفوف والمبرز وبعض البلدات الشرقية والشمالية، وتوقعوا نقل التجربة إلى مواقع أخرى في مدن وبلدات الأحساء لنجاحها في أول موقع بالهفوف، بهذا الحجم من العربات والمساحة الكبيرة، التي تغطي كامل المسارات الرئيسية في المخطط الجديد.
200 ألف ريال
قدر ملاك وعاملون في تلك العربات لـ((الوطن))، حجم إيراد العربة الواحدة يوميًا في وسط الأسبوع بـ 1000 ريال، وفي يومي نهاية الأسبوع يصل إلى 2000 ريال، بمتوسط شهريًا لا يقل عن 40 ألف ريال، وطوال مدة الشتاء بإجمالي إيرادات 200 ألف ريال، وسط تنافس كبير بين الملاك في توفير قوائم مأكولات متنوعة، وجلسات عديدة، بمتوسط 15 جلسة وخيمة في كل عربة.
وتفاوتت أسعار الوجبات من 4 ريالات للشاي والكرك والقهوة العربية، وتتراوح رسوم الجلسة والخيمة ما بين 10 إلى 40 ريالًا للساعة الواحدة، وحرص بعض الملاك على توفير مولدات كهربائية لتأمين الكهرباء للعربة والجلسات، وشاشات ((عملاقة))، وبعض الألعاب اليدوية الخفيفة كالشطرنج، والورقة، وغيرها.

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