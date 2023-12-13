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تعليق إجازات قضاة تنفيذ 3 أشهر

12/13/2023 11:15:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بتعليق إجازات القضاة ومأموري التنفيذ في عدد من دوائر التنفيذ ثلاثة أشهر، عقب دمج 89 دائرة تنفيذية من المحاكم العامة إلى محاكم التنفيذ، الذي جاء منسجما مع ما انتهى إليه محضر لجنة المحاكم والدوائر القضائية القاضي بنقل الدوائر التنفيذية إلى محاكم التنفيذ.
الدوائر المدمجة
تضمن القرار دمج الدوائر القائمة في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ، حيث تم دمج 17 دائرة تنفيذية بمحكمة التنفيذ في الرياض، و14 دائرة في محكمة التنفيذ بأبها، ودمج 10 دوائر بمحكمة التنفيذ في المدينة المنورة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالطائف، و7 دوائر بمحكمة التنفيذ في جدة، و7 دوائر في محكمة التنفيذ بالباحة، و25 دائرة تنفيذية بمحاكم التنفيذ الأخرى.
آلية التنفيذ
حدد القرار أن يتم تنفيذه من تاريخ اعتماده، وخلال ثلاثة أشهر، على أن تتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة، لإبلاغها بنقل الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ في المحكمة العامة المدموجة إلى محكمة التنفيذ المدموج إليها، وإيقاف الإحالات والمواعيد بعد أسبوع من تاريخ الدمج، مع بيان المواعيد المحددة، لنظرها إن وجدت، ونقلها لمحكمة التنفيذ المدموج إليها.
كما تضمن القرار عدم تسلم أي معاملات ترد إلى الدائرة أو المحكمة المدموجة من تاريخ صدور قرار الدمج، وجرد جميع المعاملات الإدارية الموجودة لدى المحكمة ورقيا أو في نظام الاتصالات الإدارية. ولعدم تأثر المستفيد من تبعات الدمج، تضمن القرار إنشاء إدارة التنفيذ القضائي بالمحكمة المدموج منها دوائر تعمل فيها مجموعة من مأموري التنفيذ، بهدف القيام بمهام مأموري التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ، وكل ما يتعلق بالعمل الميداني، ومن صور ذلك الإخلاء والتسليم والتسلم، واستقبال الأوامر القضائية وتنفيذها، وإعداد المحاضر وإثبات الوقائع اللازمة، ومتابعة مأموري التنفيذ في تطبيق إجراءات الإخلاء، بالإضافة إلى عدم قبول إجازات قضاة وموظفي محكمة التنفيذ المدموجة بدءا من تاريخ المدمج حتى مرور ثلاثة أشهر، ويكون تقديم الإجازات فيما بعد قرار الدمج لدى المحكمة المدموج إليها.
تقنية رقمية
قد دمجت وزارة العدل العديد من المحاكم وكتابات العدل في إطار مراجعات وتقييم للاحتياج الفعلي، ولا سيما بعد توظيف التقنية الرقمية في عملية التقاضي والتوثيق، إذ تم في 27 نوفمبر دمج 39 محكمة عامة بمحاكم أخرى. وفي مايو 2016، أعلنت الوزارة خطتها لدمج كتابات العدل، البالغ عددها 190 كتابة عدل على مستوى المملكة، بهدف توفير الجهد واختصار الجهد والوقت على المستفيدين من خدمات كتابات العدل. وتضمن مشروع الدمج البدء بمدينة الرياض قبل تعميم الخطة على باقي المدن.

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