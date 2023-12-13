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التذاكر والرحلات تتصدران شكاوى المسافرين

12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت شكاوى المسافرين من التذاكر حسب الناقلات الجوية بـ4073 شكوى، بنسبة معالجة 81%، وجاءت شكاوى الرحلات ثانيا بـ3581 شكوى، بنسبة معالجة 77 %، ثم خدمات الأمتعة بـ3362، بنسبة معالجة 76%، وخدمات الإركاب بـ754 شكوى، بمعالجة 79%، والإعلان الداخلي بـ144 شكوى، بنسبة المعالجة 77%، وذلك حسب تقرير صادر عن هيئة الطيران المدني لعام 2022.
الشكاوى ونسب المعالجة في المطارات
1075 شكوى
الملك عبدالعزيز في جدة
445
%75
الملك خالد الدولي بالرياض
275
%77
الملك عبدالله في جازان
73
%96
أبها الدولي
47
%100
الأمير محمد بن عبدالعزيز
44
%97
الأمير سلطان في تبوك
30
%100
الطائف الدولي
23
%89
حائل
21
%100
نجران
18
%100
بيشة
16
%100

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