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جدة تسجل أكبر حضور جماهيري في افتتاحية كأس العالم للأندية

12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) حصدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023، بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي أمس، لقب المباراة ذات الأكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة على مدار نسخها العشرين، والتي شهدت حضوراً حاشداً بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA, أن المباراة الافتتاحية شهدت حضور (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضرورة تحميل تطبيق بطولة كأس العالم للأندية 2023 للجماهير الراغبة بدخول المباريات، إذ ينحصر دخول ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل بـ "التطبيق" وإظهار التذكرة للمنظمين.
ويشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك إلى جانب الاتحاد، وأوكلاند سيتي، كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.

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