جدة تسجل أكبر حضور جماهيري في افتتاحية كأس العالم للأندية

(MENAFN
- Al Watan) حصدت المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023، بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي أمس، لقب المباراة ذات الأكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة على مدار نسخها العشرين، والتي شهدت حضوراً حاشداً بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA, أن المباراة الافتتاحية شهدت حضور (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.
وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضرورة تحميل تطبيق بطولة كأس العالم للأندية 2023 للجماهير الراغبة بدخول المباريات، إذ ينحصر دخول ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل بـ "التطبيق" وإظهار التذكرة للمنظمين.
ويشارك في البطولة الأندية الفائزة بالبطولات الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك إلى جانب الاتحاد، وأوكلاند سيتي، كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وفلومينينسي البرازيلي.
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