البنز يهدد عرش الدون

(MENAFN
- Al Watan) سجل الاتحاد رقما قياسيا تاريخيا في كأس العالم للأندية، بفضل مباراته ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح النسخة الجارية، التي تستضيفها المملكة حتى الـ22 من ديسمبر الجاري. وكتب نجما المونديالي، الفرنسي كريم بنزيما، ورومارينيو، اسميهما بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث اقتحما قائمة استثنائية، وعادل بنزيما رقم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، نجمي برشلونة السابقين في كأس العالم للأندية، وستكون موقعة الاتحاد والأهلي المصري مشهدا، لتجديد لقاء نجم وسط الاتحاد، الفرنسي نجولو كانتي، ونجم وسط الأهلي، المالي أليو ديانج.
رقم قياسي
سجل المونديالي رقما قياسيا تاريخيا في كأس العالم للأندية، بفضل مباراته ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح النسخة الجارية، التي كسبها النمور بثلاثية نظيفة.
وفاز الاتحاد على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة مساء ، وسدد الاتحاد 30 تسديدة على مرمى أوكلاند خلال الـ90 دقيقة، منها 11 بين القائمين والعارضة. وذكرت شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، أن الاتحاد بات أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يسدد 25 تسديدة أو أكثر في مباراة بالبطولة.
حروف من ذهب
كتب نجما الاتحاد، كريم بنزيما، ورومارينيو، اسميهما بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث اقتحما قائمة استثنائية.
وسجل كل من بنزيما ورومارينيو لصالح الاتحاد أمام أوكلاند سيتي، لينضما إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميص فريقين مختلفين عبر تاريخ البطولة. وأحرز بنزيما هدفه الخامس بعد أن سجل 4 أهداف من قبل بقميص ريال مدريد، فيما سجل رومارينيو للمرة الثالثة بعد ثنائية مع الجزيرة الإماراتي، بينما لم يهز الشباك مع كورينثيانز البرازيلي. وبات بنزيما أيضا أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة من البطولة، بعد نسخة 2014 (هدف واحد)، و2016 (هدفان)، و2022 (هدف واحد). وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميص فريقين، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد، وريال مدريد)، ودوايت يورك (مانشستر يونايتد وسيدني)، ونيري كاردوزو (مونتيري وبوكا جونيورز)، ورونالدينيو (برشلونة وأتلتيكو مينيرو)، وتسوكاسا شيويا (هيروشيما الياباني والعين الإماراتي)، وحسين الشحات (العين الإماراتي والأهلي المصري).
معادلة تاريخية
عادل مهاجم العميد، الفرنسي كريم بنزيما، رقم نجمي برشلونة الإسباني السابقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد في مونديال الأندية، وهو ذات الرقم الذي يحمله ميسي وسواريز وأيضا لاعب مونتيري المكسيكي السابق، سيزار ديلجادو، ليتشاركوا في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، التي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ7 أهداف، ويليه الويلزي جاريث بيل بـ6 أهداف.
لقاء الصديقين
مواجهة الاتحاد والأهلي المصري، التي ستقام غدا، ستكون مشهدا لتجديد لقاء لاعب وسط الاتحاد، الفرنسي نجولو كانتي، ولاعب وسط الأهلي، المالي أليو ديانج، بعد أن جمعتهما لقطة شهيرة عقب مراسم التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت بقطر. وبحسب ما قاله ديانج للموقع الرسمي للأهلي فإن كانتي ذهب إلى حافلة الأهلي ووعده بتبادل القمصان وهو ما حدث عقب مراسم التتويج والتقطا الصور التذكارية. وتوج وقتها كانتي بلقب مونديال الأندية برفقة فريقه السابق تشيلسي عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي بنتيجة 1/2 في النهائي.
مران مغلق
أغلق الأهلي المصري تدريباته أمام وسائل الإعلام، ابتداءً من أمس وحتى موعد مباراته أمام الاتحاد غدًا، وكان الجهاز الفني للفريق أخطر البعثة الإعلامية المتواجدة في البطولة، بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة في حضور التدريبات وإبلاغها بالقرار، للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.
-الاتحاد أكثر أندية العالم المونديالية تسديدا في مباراة واحدة
-بنزيما ورومارينيو يقتحمان قائمة فريدة بتاريخ المونديال
-8 لاعبين سجلوا بقميص ناديين مختلفين بكأس العالم للأندية
-بنزيما يعادل ميسي وسواريز ويقترب من رونالدو
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-موقعة الاتحاد والأهلي تجمع الصديقين كانتي وديانج
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