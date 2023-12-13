Thursday, 14 December 2023 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنز يهدد عرش الدون

12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الاتحاد رقما قياسيا تاريخيا في كأس العالم للأندية، بفضل مباراته ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح النسخة الجارية، التي تستضيفها المملكة حتى الـ22 من ديسمبر الجاري. وكتب نجما المونديالي، الفرنسي كريم بنزيما، ورومارينيو، اسميهما بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث اقتحما قائمة استثنائية، وعادل بنزيما رقم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، نجمي برشلونة السابقين في كأس العالم للأندية، وستكون موقعة الاتحاد والأهلي المصري مشهدا، لتجديد لقاء نجم وسط الاتحاد، الفرنسي نجولو كانتي، ونجم وسط الأهلي، المالي أليو ديانج.
رقم قياسي
سجل المونديالي رقما قياسيا تاريخيا في كأس العالم للأندية، بفضل مباراته ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي، في افتتاح النسخة الجارية، التي كسبها النمور بثلاثية نظيفة.
وفاز الاتحاد على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة مساء ، وسدد الاتحاد 30 تسديدة على مرمى أوكلاند خلال الـ90 دقيقة، منها 11 بين القائمين والعارضة. وذكرت شبكة ((أوبتا)) المتخصصة في الإحصائيات، أن الاتحاد بات أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يسدد 25 تسديدة أو أكثر في مباراة بالبطولة.
حروف من ذهب
كتب نجما الاتحاد، كريم بنزيما، ورومارينيو، اسميهما بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم للأندية، حيث اقتحما قائمة استثنائية.
وسجل كل من بنزيما ورومارينيو لصالح الاتحاد أمام أوكلاند سيتي، لينضما إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميص فريقين مختلفين عبر تاريخ البطولة. وأحرز بنزيما هدفه الخامس بعد أن سجل 4 أهداف من قبل بقميص ريال مدريد، فيما سجل رومارينيو للمرة الثالثة بعد ثنائية مع الجزيرة الإماراتي، بينما لم يهز الشباك مع كورينثيانز البرازيلي. وبات بنزيما أيضا أول لاعب يسجل في 4 نسخ مختلفة من البطولة، بعد نسخة 2014 (هدف واحد)، و2016 (هدفان)، و2022 (هدف واحد). وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا بقميص فريقين، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد، وريال مدريد)، ودوايت يورك (مانشستر يونايتد وسيدني)، ونيري كاردوزو (مونتيري وبوكا جونيورز)، ورونالدينيو (برشلونة وأتلتيكو مينيرو)، وتسوكاسا شيويا (هيروشيما الياباني والعين الإماراتي)، وحسين الشحات (العين الإماراتي والأهلي المصري).
معادلة تاريخية
عادل مهاجم العميد، الفرنسي كريم بنزيما، رقم نجمي برشلونة الإسباني السابقين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد في مونديال الأندية، وهو ذات الرقم الذي يحمله ميسي وسواريز وأيضا لاعب مونتيري المكسيكي السابق، سيزار ديلجادو، ليتشاركوا في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، التي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ7 أهداف، ويليه الويلزي جاريث بيل بـ6 أهداف.
لقاء الصديقين
مواجهة الاتحاد والأهلي المصري، التي ستقام غدا، ستكون مشهدا لتجديد لقاء لاعب وسط الاتحاد، الفرنسي نجولو كانتي، ولاعب وسط الأهلي، المالي أليو ديانج، بعد أن جمعتهما لقطة شهيرة عقب مراسم التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت بقطر. وبحسب ما قاله ديانج للموقع الرسمي للأهلي فإن كانتي ذهب إلى حافلة الأهلي ووعده بتبادل القمصان وهو ما حدث عقب مراسم التتويج والتقطا الصور التذكارية. وتوج وقتها كانتي بلقب مونديال الأندية برفقة فريقه السابق تشيلسي عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي بنتيجة 1/2 في النهائي.
مران مغلق
أغلق الأهلي المصري تدريباته أمام وسائل الإعلام، ابتداءً من أمس وحتى موعد مباراته أمام الاتحاد غدًا، وكان الجهاز الفني للفريق أخطر البعثة الإعلامية المتواجدة في البطولة، بالتواصل مع وسائل الإعلام الراغبة في حضور التدريبات وإبلاغها بالقرار، للحفاظ على تركيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.
-الاتحاد أكثر أندية العالم المونديالية تسديدا في مباراة واحدة
-بنزيما ورومارينيو يقتحمان قائمة فريدة بتاريخ المونديال
-8 لاعبين سجلوا بقميص ناديين مختلفين بكأس العالم للأندية
-بنزيما يعادل ميسي وسواريز ويقترب من رونالدو
-الدون يتصدر قائمة هدافي المونديال ويطارده ويلزي
-موقعة الاتحاد والأهلي تجمع الصديقين كانتي وديانج

MENAFN13122023000089011017ID1107592675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث