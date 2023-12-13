Thursday, 14 December 2023 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفتح يرسم خطة العودة

12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، تحضيرات النموذجي لمواجهة الشباب، غدا، على ملعب الأول، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأقام مرانا رئيسيا على الملعب الرئيسي بالنادي، طبق خلاله النهج الفني الذي سيخوض به المواجهة المهمة، التي يسعى من خلالها لإيقاف نزيف فريقه النقطي، إذ لم يحصد خلال 5 مواجهات متتالية سوى نقطة واحدة.

MENAFN13122023000089011017ID1107592674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث