الفتح يرسم خطة العودة
التاريخ
12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، تحضيرات النموذجي لمواجهة الشباب، غدا، على ملعب الأول، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأقام مرانا رئيسيا على الملعب الرئيسي بالنادي، طبق خلاله النهج الفني الذي سيخوض به المواجهة المهمة، التي يسعى من خلالها لإيقاف نزيف فريقه النقطي، إذ لم يحصد خلال 5 مواجهات متتالية سوى نقطة واحدة.
MENAFN13122023000089011017ID1107592674
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.