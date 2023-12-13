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ضمك يستعيد البيشي

12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد ضمك خدمات نجمه عبدالعزيز البيشي قبل مواجهة الرائد غدا، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، الذي شارك في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عقب الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال.
ميدانيا، طبق المدرب الروماني كوزمين كونترا، عددا من التدريبات اللياقية والتكتيكية في الحصة، إضافة إلى مناورة، اختتم بها التدريبات.

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