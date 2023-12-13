ضمك يستعيد البيشي
التاريخ
12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد ضمك خدمات نجمه عبدالعزيز البيشي قبل مواجهة الرائد غدا، لحساب الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي للمحترفين، الذي شارك في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عقب الإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة الهلال.
ميدانيا، طبق المدرب الروماني كوزمين كونترا، عددا من التدريبات اللياقية والتكتيكية في الحصة، إضافة إلى مناورة، اختتم بها التدريبات.
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