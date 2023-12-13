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الأهلي في مطب الفيحاء وقمة في القاع

12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الأهلي إلى التمسك بالمركز الثالث بختام الدور الأول لدوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الفيحاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في افتتاح الجولة الـ17 والأخيرة لمرحلة الذهاب للدوري، ويأمل قلعة الكؤوس الذي يملك 31 نقطة في المركز الثالث أن يعوض إخفاقه بالتعادل مع الرائد في الجولة السابقة من أجل ختام القسم الأول للدوري وهو في وضع جيد وبالقرب من المتصدر والوصيف، فيما يسعى البرتقالي العاشر بـ19 نقطة إلى تحسين وضعه في سلم الترتيب، وتعويض سقوطه أمام التعاون في الجولة السابقة. وتنطلق الجولة بمواجهة أبها وضيفه الحزم، الساعيين لتدارك وضعهما، عندما يتواجهان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويخوض زعيم الجنوب المواجهة وهو في وضع لا يحسد عليه إذ تراجع للمركز الـ17، قبل الأخير برصيد 13 نقطة، ويتطلع لتسجيل انتفاضة قوية وسريعة قبل فوات الأوان، فيما يتذيل الحزم الترتيب بـ 11 نقطة رغم انتصاره على الفتح في الجولة السابقة، ويأمل في استمرار انتفاضته. وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية يتقابل الأخدود والطائي، في لقاء مهم للطرفين، فالسماوي الـ16 أحد مراكز الهبوط، برصيد 13 نقطة، يريد أن يبدأ رحلة الابتعاد عن الخطر، بينما يحل صائد الكبار في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، ويمني النفس بأن يتقدم خطوة إلى الأمام، وألا يقترب من خطر الوقوع في مراكز

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