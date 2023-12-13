الأهلي في مطب الفيحاء وقمة في القاع

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الأهلي إلى التمسك بالمركز الثالث بختام الدور الأول لدوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الفيحاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في افتتاح الجولة الـ17 والأخيرة لمرحلة الذهاب للدوري، ويأمل قلعة الكؤوس الذي يملك 31 نقطة في المركز الثالث أن يعوض إخفاقه بالتعادل مع الرائد في الجولة السابقة من أجل ختام القسم الأول للدوري وهو في وضع جيد وبالقرب من المتصدر والوصيف، فيما يسعى البرتقالي العاشر بـ19 نقطة إلى تحسين وضعه في سلم الترتيب، وتعويض سقوطه أمام التعاون في الجولة السابقة. وتنطلق الجولة بمواجهة أبها وضيفه الحزم، الساعيين لتدارك وضعهما، عندما يتواجهان على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويخوض زعيم الجنوب المواجهة وهو في وضع لا يحسد عليه إذ تراجع للمركز الـ17، قبل الأخير برصيد 13 نقطة، ويتطلع لتسجيل انتفاضة قوية وسريعة قبل فوات الأوان، فيما يتذيل الحزم الترتيب بـ 11 نقطة رغم انتصاره على الفتح في الجولة السابقة، ويأمل في استمرار انتفاضته. وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية يتقابل الأخدود والطائي، في لقاء مهم للطرفين، فالسماوي الـ16 أحد مراكز الهبوط، برصيد 13 نقطة، يريد أن يبدأ رحلة الابتعاد عن الخطر، بينما يحل صائد الكبار في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، ويمني النفس بأن يتقدم خطوة إلى الأمام، وألا يقترب من خطر الوقوع في مراكز
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