وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي
التاريخ
12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN
- Al Watan) قام وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالاتصال هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، واستعرض الجانبان مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تم نقاش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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