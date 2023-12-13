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وزير الدفاع وأمين الناتو يبحثان تعزيز الأمن الإقليمي

12/13/2023 11:15:19 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏قام وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالاتصال هاتفيا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، واستعرض الجانبان مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تم نقاش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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