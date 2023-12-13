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غالبية الرجال يفضلون الزوجة البيتا

12/13/2023 11:15:18 PM
(MENAFN- Al Watan) يفضل الرجال نوعية معينة من النساء، وتحديدًا المرأة البيتا، وهي الخجولة والتي تتميز بالتضحية والمرونة وتتحمل أعباء المنزل دون شكوى ولا تحب الخلافات والنقاشات الحادة، حيث أوضح الاستشاري النفسي عبدالرحمن أدهم، أن الرجال يفضلون الزواج منها بنسبة 95 % وذلك لما يميز هؤلاء الزوجات من صفات يحبها الأزواج فهي مرنة غير قيادية لا تفضل التعبير عن مشاعرها بوضوح ولا تعبر عن غضبها، فنجدها تضحي من أجل الآخرين وأسرتها. وأكد أن هذه الزوجة من شدة مرونتها تقوم ببعض الأعمال التي لا ترغب بها من أجل إرضاء الآخرين وسعادة أسرتها، مع ذلك تشعر أن ليس لديها الشجاعة الكافية للقيام بالتعبير عن مشاعرها اتجاه الزوج وتنتظر منه ذلك، موضحا أنه في الغالب تفسر البيتا أنها ضعيفة الشخصية وأن الزوج مسيطر عليها في جميع التصرفات لأنها تميل إلى السير مع التيار وتحب تجنب الصراع مع زوجها، أيضا نجدها دائما تحب الصمت وعدم المناقشة.
مميزات البيتا
أهم ما يميز الزوجة البيتا نجدها انطوائية وغير نشطة خاصة عند الطلب منها بمقابلة أصدقاء أو زائرين لها تتعذر دائما، ولكن في المقابل تتمتع بشخصية محبة ومتواضعة، ولكن لا تسمح للآخرين بالتعدي عليها، فتفرض احترامها في جميع الأماكن، لكن مع الزوج مطيعة لدرجة تسلط الزوجة عليها. وأكدت المستشارة النفسية مها الأحمدي، أن شخصية البيتا تعتبر من الشخصيات التي تتميز بالتوافق، وهي امرأة تحب أن تكون وسط الأمور لا تفضل العمل الجماعي، ومتعاونة حيث تم تناول هذه الشخصية في أفلام عالمية، وعلى الرغم من أنها محبة وعطوفة لكن تعتمد على الآخرين وهذه من عيوبها.
يفضلها الأزواج
أكدت الأحمدي سبب تفضيل الأزواج لزوجة البيتا وذلك لأنها مطيعة عطوفة تحب الآخرين لا تحب النقاش والصراعات لذلك نجد بعض الأزواج يفرض شخصيته وقوته على تلك الزوجة لأنها بطبعها مطيعة، وبالتالي نجد الزوج يفرض سيطرته عليها في كافة الأمور في المنزل حتى أنه يتحكم في إصدار العقوبات المختلفة على الزوجة، وتلاقي التي تتميز بهذه الشخصية أنها تواجه دائما الإحراج من قبل الزوج المتسلط نتيجة شخصيتها الهادئة فيقوم بإحراجها أمام الآخرين.
زيجات فاشلة
أشارت إلى أن معظم الزوجات التقليديات منذ أكثر من 20 عاما نجد الزوجة تتميز بشخصية البيتا وهي الزوجة المطيعة التي تنفذ الأمور دون مناقشة أو جدال، وقد يقع الظلم عليها من الزوج المتسلط دون أن تعبر عن رأيها، فهناك حالات زيجات فشلت بسبب طبيعة الزوجة وشخصيتها البيتا، موضحة أنه لا بد على التي لديها هذه الشخصية أن تعمل جاهدة على تقوية الجوانب السلبية لديها، إلى جانب أن عليها تقوية الناحية العاطفية فتقوم بالتعبير عن عواطفها اتجاه الزوج وتهتم بأمور حياتها اليومية وتكون أكثر اندماجا في المجتمع.
شخصية ألفا:
- يعرفن كيفية التعامل مع المواقف الصعبة جيدًا.
- تعرف قيمتها وتجيد الاستقلالية، هي دائمًا متسلطة وساخرة في بعض المواقف لكنها تقدمية أيضًا.
- في الأعمال التجارية، يمكنها الحصول على كل ما تريد، وقتما تشاء.
- في العلاقات الرومانسية، في معظم الحالات، هي التي تقوم بالخطوة الأولى وهذا طبيعي تمامًا بالنسبة لها.
- لا يخيفها الرجال الأقوياء وستخبرهم بما تفكر فيه، بغض النظر عن الظروف.
الأنثى البيتا:
- تفعل كل تلك الأشياء التي لا يريد فعلها أي شخص آخر، وبطريقة ما تحصل دائمًا على اهتمام أقل من الأنثى ألفا.
- يعتقدن أنهن لسن جيدات بما يكفي للرجل.
- تعد من أفضل الأصدقاء ودائمًا ما تكون داعمة لأحبائها.
- يمكن أن تكون عدوانية سلبية لكنها دائمًا ما تسبح مع التيار.
- في الأعمال التجارية، تبذل النساء من هذا النوع دائمًا جهدًا إضافيًا ويضحين بوقت فراغهن من أجل العمل.
- في العلاقات الرومانسية، يخفن في معظم الأحيان من القيام بالخطوة الأولى وينتظرن أن يفعل الآخرون ذلك.

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