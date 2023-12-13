غالبية الرجال يفضلون الزوجة البيتا

(MENAFN
- Al Watan) يفضل الرجال نوعية معينة من النساء، وتحديدًا المرأة البيتا، وهي الخجولة والتي تتميز بالتضحية والمرونة وتتحمل أعباء المنزل دون شكوى ولا تحب الخلافات والنقاشات الحادة، حيث أوضح الاستشاري النفسي عبدالرحمن أدهم، أن الرجال يفضلون الزواج منها بنسبة 95 % وذلك لما يميز هؤلاء الزوجات من صفات يحبها الأزواج فهي مرنة غير قيادية لا تفضل التعبير عن مشاعرها بوضوح ولا تعبر عن غضبها، فنجدها تضحي من أجل الآخرين وأسرتها. وأكد أن هذه الزوجة من شدة مرونتها تقوم ببعض الأعمال التي لا ترغب بها من أجل إرضاء الآخرين وسعادة أسرتها، مع ذلك تشعر أن ليس لديها الشجاعة الكافية للقيام بالتعبير عن مشاعرها اتجاه الزوج وتنتظر منه ذلك، موضحا أنه في الغالب تفسر البيتا أنها ضعيفة الشخصية وأن الزوج مسيطر عليها في جميع التصرفات لأنها تميل إلى السير مع التيار وتحب تجنب الصراع مع زوجها، أيضا نجدها دائما تحب الصمت وعدم المناقشة.
مميزات البيتا
أهم ما يميز الزوجة البيتا نجدها انطوائية وغير نشطة خاصة عند الطلب منها بمقابلة أصدقاء أو زائرين لها تتعذر دائما، ولكن في المقابل تتمتع بشخصية محبة ومتواضعة، ولكن لا تسمح للآخرين بالتعدي عليها، فتفرض احترامها في جميع الأماكن، لكن مع الزوج مطيعة لدرجة تسلط الزوجة عليها. وأكدت المستشارة النفسية مها الأحمدي، أن شخصية البيتا تعتبر من الشخصيات التي تتميز بالتوافق، وهي امرأة تحب أن تكون وسط الأمور لا تفضل العمل الجماعي، ومتعاونة حيث تم تناول هذه الشخصية في أفلام عالمية، وعلى الرغم من أنها محبة وعطوفة لكن تعتمد على الآخرين وهذه من عيوبها.
يفضلها الأزواج
أكدت الأحمدي سبب تفضيل الأزواج لزوجة البيتا وذلك لأنها مطيعة عطوفة تحب الآخرين لا تحب النقاش والصراعات لذلك نجد بعض الأزواج يفرض شخصيته وقوته على تلك الزوجة لأنها بطبعها مطيعة، وبالتالي نجد الزوج يفرض سيطرته عليها في كافة الأمور في المنزل حتى أنه يتحكم في إصدار العقوبات المختلفة على الزوجة، وتلاقي التي تتميز بهذه الشخصية أنها تواجه دائما الإحراج من قبل الزوج المتسلط نتيجة شخصيتها الهادئة فيقوم بإحراجها أمام الآخرين.
زيجات فاشلة
أشارت إلى أن معظم الزوجات التقليديات منذ أكثر من 20 عاما نجد الزوجة تتميز بشخصية البيتا وهي الزوجة المطيعة التي تنفذ الأمور دون مناقشة أو جدال، وقد يقع الظلم عليها من الزوج المتسلط دون أن تعبر عن رأيها، فهناك حالات زيجات فشلت بسبب طبيعة الزوجة وشخصيتها البيتا، موضحة أنه لا بد على التي لديها هذه الشخصية أن تعمل جاهدة على تقوية الجوانب السلبية لديها، إلى جانب أن عليها تقوية الناحية العاطفية فتقوم بالتعبير عن عواطفها اتجاه الزوج وتهتم بأمور حياتها اليومية وتكون أكثر اندماجا في المجتمع.
شخصية ألفا:
- يعرفن كيفية التعامل مع المواقف الصعبة جيدًا.
- تعرف قيمتها وتجيد الاستقلالية، هي دائمًا متسلطة وساخرة في بعض المواقف لكنها تقدمية أيضًا.
- في الأعمال التجارية، يمكنها الحصول على كل ما تريد، وقتما تشاء.
- في العلاقات الرومانسية، في معظم الحالات، هي التي تقوم بالخطوة الأولى وهذا طبيعي تمامًا بالنسبة لها.
- لا يخيفها الرجال الأقوياء وستخبرهم بما تفكر فيه، بغض النظر عن الظروف.
الأنثى البيتا:
- تفعل كل تلك الأشياء التي لا يريد فعلها أي شخص آخر، وبطريقة ما تحصل دائمًا على اهتمام أقل من الأنثى ألفا.
- يعتقدن أنهن لسن جيدات بما يكفي للرجل.
- تعد من أفضل الأصدقاء ودائمًا ما تكون داعمة لأحبائها.
- يمكن أن تكون عدوانية سلبية لكنها دائمًا ما تسبح مع التيار.
- في الأعمال التجارية، تبذل النساء من هذا النوع دائمًا جهدًا إضافيًا ويضحين بوقت فراغهن من أجل العمل.
- في العلاقات الرومانسية، يخفن في معظم الأحيان من القيام بالخطوة الأولى وينتظرن أن يفعل الآخرون ذلك.
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