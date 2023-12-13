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تحرك 5 دقائق كل نصف ساعة خلال الجلوس

12/13/2023 11:15:18 PM
(MENAFN- Al Watan) يحذر أخصائي الصحة العامة الدكتور أمجد مختار من خطورة الجلوس ساعات طويلة، سواء في العمل أو أمام التلفاز، مبينا أن 40 % من الناس ينحنون إلى الأمام برؤوسهم وأجسادهم إلى الخلف عند مطالعة الجوال أو العمل على جهاز الكمبيوتر، ما يسبب آلام في الأكتاف والمفاصل، مشيرا إلى أن الحلول متوافرة وسهلة، للتخفيف من مخاطر الجلوس فترات طويلة، أهمها التحرك 5 دقائق كل نصف ساعة. وقد شبّهت أبحاث أمريكية الجلوس الطويل بالتدخين، حيث إن له أضرارا عدة مثله، حتى إن مارس الشخص الرياضة أو تناول الغذاء الصحي. ويوضح مختار أن الجلوس فترات طويلة طوال اليوم يتسبب في أضرار صحية كبيرة مثل ضعف في القدمين وعضلات الأرداف وعضلات النصف السفلي من الجسم، ما يقلل من قدرة الجسم على التوازن.
كذلك يؤدي كثرة الجلوس إلى زيادة الوزن، إذ تساعد الحركة المستمرة في تحفيز إطلاق الجسم جزيئات تساعد على حرق الدهون والسكريات، بينما يقلل الجلوس فرص تحفيزها، ما يؤدي إلى اكتساب الوزن في عدد من المناطق غير النشيطة. أيضا يلحق الضرر بالظهر والأرداف، حيث يتسبب الجلوس الطويل في حدوث تقلص وقصر في العضلات القابضة للفخذ. كما أن اتخاذ وضعية جلوس خاطئة يؤذي الظهر، ويتسبب في ضغط زائد على الفقرات في العمود الفقري، ما يؤدي إلى تلف مبكر فيها. وينصح أخصائي الصحة العامة بضبط المنبه للتذكير بالمشي كل نصف ساعة، وإنجاز بعض المهام مثل تصفح الإنترنت وغير ذلك في أثناء المشي. كما يمكن شرب الكثير من الماء، كي تكون الفائدة مضاعفة، حيث إن الماء مفيد لصحة الانسان. كما أنه يدفع الشخص للذهاب إلى الحمام كثيرا.
ما الذي يمكن فعله لتجنب الأضرار؟
إذا كنت تعمل جالسًا في الغالب، فعليك دائمًا أخذ فترات نشاط، ويمكنك القيام بذلك كل نصف ساعة أو كل ساعة.
بعد الأكل لا تجلس، بل امشِ.
شد عضلاتك ومفاصلك بانتظام.
تمرن 4 مرات في الأسبوع على الأقل.
حاول ألا تستخدم سيارة أو وسيلة نقل أخرى في قطع مسافات قصيرة، والأفضل أن تمشي.
إذا كان عليك الجلوس فترات طويلة أمام الحاسوب فتأكد أنه دائمًا في مستوى عينيك.

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