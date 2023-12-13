تحرك 5 دقائق كل نصف ساعة خلال الجلوس

(MENAFN
- Al Watan) يحذر أخصائي الصحة العامة الدكتور أمجد مختار من خطورة الجلوس ساعات طويلة، سواء في العمل أو أمام التلفاز، مبينا أن 40 % من الناس ينحنون إلى الأمام برؤوسهم وأجسادهم إلى الخلف عند مطالعة الجوال أو العمل على جهاز الكمبيوتر، ما يسبب آلام في الأكتاف والمفاصل، مشيرا إلى أن الحلول متوافرة وسهلة، للتخفيف من مخاطر الجلوس فترات طويلة، أهمها التحرك 5 دقائق كل نصف ساعة. وقد شبّهت أبحاث أمريكية الجلوس الطويل بالتدخين، حيث إن له أضرارا عدة مثله، حتى إن مارس الشخص الرياضة أو تناول الغذاء الصحي. ويوضح مختار أن الجلوس فترات طويلة طوال اليوم يتسبب في أضرار صحية كبيرة مثل ضعف في القدمين وعضلات الأرداف وعضلات النصف السفلي من الجسم، ما يقلل من قدرة الجسم على التوازن.
كذلك يؤدي كثرة الجلوس إلى زيادة الوزن، إذ تساعد الحركة المستمرة في تحفيز إطلاق الجسم جزيئات تساعد على حرق الدهون والسكريات، بينما يقلل الجلوس فرص تحفيزها، ما يؤدي إلى اكتساب الوزن في عدد من المناطق غير النشيطة. أيضا يلحق الضرر بالظهر والأرداف، حيث يتسبب الجلوس الطويل في حدوث تقلص وقصر في العضلات القابضة للفخذ. كما أن اتخاذ وضعية جلوس خاطئة يؤذي الظهر، ويتسبب في ضغط زائد على الفقرات في العمود الفقري، ما يؤدي إلى تلف مبكر فيها. وينصح أخصائي الصحة العامة بضبط المنبه للتذكير بالمشي كل نصف ساعة، وإنجاز بعض المهام مثل تصفح الإنترنت وغير ذلك في أثناء المشي. كما يمكن شرب الكثير من الماء، كي تكون الفائدة مضاعفة، حيث إن الماء مفيد لصحة الانسان. كما أنه يدفع الشخص للذهاب إلى الحمام كثيرا.
ما الذي يمكن فعله لتجنب الأضرار؟
إذا كنت تعمل جالسًا في الغالب، فعليك دائمًا أخذ فترات نشاط، ويمكنك القيام بذلك كل نصف ساعة أو كل ساعة.
بعد الأكل لا تجلس، بل امشِ.
شد عضلاتك ومفاصلك بانتظام.
تمرن 4 مرات في الأسبوع على الأقل.
حاول ألا تستخدم سيارة أو وسيلة نقل أخرى في قطع مسافات قصيرة، والأفضل أن تمشي.
إذا كان عليك الجلوس فترات طويلة أمام الحاسوب فتأكد أنه دائمًا في مستوى عينيك.
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