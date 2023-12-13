Thursday, 14 December 2023 09:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحفيو مكة يرسمون خططا مستقبلية

12/13/2023 11:15:18 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اجتماع الهيكل الإداري الجديد بحضور مدير الفرع والنائب وعدد من مشرفي ونواب اللجان بقاعة أنتيك كافيه الشوقية بالمنطقة.
وتم خلال الاجتماع بحث مهام وأعمال اللجان التطويرية والمستقبلية وطرح المقترحات البناءة والنوعية لإنجاح الخطوات العملية وتحديد وجدولة المهام وعقد الاجتماعات والبرامج التي سيتم تنفيذها وفق خطط مدروسة لكل لجنة والرفع بها لإدارة الفرع لاعتمادها وتنفيذها بالشكل المثالي.
وأثرى المشاركون والمشرفون على اللجان اللقاء بطرح أبرز الأعمال المستقبلية الذين يعتزمون القيام بها وملامح الخطط التي تختص بكل لجنة وسردوا الأفكار البناءة التي تسهم برسم الأدوار والفعاليات والأنشطة وآلية تنفيذها.
وشارك في الاجتماع نائب مدير الفرع سعد المطرفي والمشرف على اللجنة الاستشارية التربوي والإعلامي خالد الحسيني والمشرف على لجنة الفروع حجب العصيمي والمشرف على اللجنة الصحية حاتم المسعودي والمشرف على اللجنة الإعلامية أحمد الجهني ونائب المشرف على لجنة الفروع سلمان السلمي ونائب المشرف على لجنة الفعاليات محمد برناوي ونائب المشرف على اللجنة الصحية حاتم العميري ونائب المشرف على اللجنة الثقافية عبدالله الذويبي ونائب اللجنة الاستشارية عماد أبو علامة وممثل فرع الهيئة بمحافظة جدة محمد العواجي ونائب اللجنة الإعلامية أحمد الذبياني.

MENAFN13122023000089011017ID1107592668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث