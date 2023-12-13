صحفيو مكة يرسمون خططا مستقبلية

(MENAFN
- Al Watan) عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اجتماع الهيكل الإداري الجديد بحضور مدير الفرع والنائب وعدد من مشرفي ونواب اللجان بقاعة أنتيك كافيه الشوقية بالمنطقة.
وتم خلال الاجتماع بحث مهام وأعمال اللجان التطويرية والمستقبلية وطرح المقترحات البناءة والنوعية لإنجاح الخطوات العملية وتحديد وجدولة المهام وعقد الاجتماعات والبرامج التي سيتم تنفيذها وفق خطط مدروسة لكل لجنة والرفع بها لإدارة الفرع لاعتمادها وتنفيذها بالشكل المثالي.
وأثرى المشاركون والمشرفون على اللجان اللقاء بطرح أبرز الأعمال المستقبلية الذين يعتزمون القيام بها وملامح الخطط التي تختص بكل لجنة وسردوا الأفكار البناءة التي تسهم برسم الأدوار والفعاليات والأنشطة وآلية تنفيذها.
وشارك في الاجتماع نائب مدير الفرع سعد المطرفي والمشرف على اللجنة الاستشارية التربوي والإعلامي خالد الحسيني والمشرف على لجنة الفروع حجب العصيمي والمشرف على اللجنة الصحية حاتم المسعودي والمشرف على اللجنة الإعلامية أحمد الجهني ونائب المشرف على لجنة الفروع سلمان السلمي ونائب المشرف على لجنة الفعاليات محمد برناوي ونائب المشرف على اللجنة الصحية حاتم العميري ونائب المشرف على اللجنة الثقافية عبدالله الذويبي ونائب اللجنة الاستشارية عماد أبو علامة وممثل فرع الهيئة بمحافظة جدة محمد العواجي ونائب اللجنة الإعلامية أحمد الذبياني.
MENAFN13122023000089011017ID1107592668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.