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النباتات تسرع شفاء منومي المستشفيات

12/13/2023 11:15:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت نتائج دراسة أجريت على عينة من المرضى أن إدخال النباتات والزهور في غرفة المستشفى خلال فترة الشفاء كان له تأثير إيجابي واضح، فالمرضى المعرضون للنباتات قل استخدامهم للمسكنات، وانخفضت تصنيفات الألم والقلق، أيضًا لديهم معدل إقامة أقصر، ورضى أعلى مقارنةً بالذين ليس لديهم نباتات، ونشرت الدراسة في ashs.
بيئة شفاء
يعزز وجود النباتات في غرفة المريض صورة إيجابية للمستشفى كبيئة شفاء ومكان مصمم ليلبي احتياجات المرضى.
يمكن أن توفر النباتات الداخلية فرصة علاجية للمرضى عندما لا يمكنهم الخروج أو النظر للخارج خاصةً للمرضى الذين يقضون الكثير من وقتهم في الداخل أثناء التعافي. وأظهر عدد من الدراسات أن النباتات الداخلية تجعل الهواء أكثر صحة وتوفر بيئة داخلية مثالية.
التفاعل السلوكي
أبلغ طاقم التمريض عن زيادة تفاعل المرضى الإيجابي مع النباتات. شمل ذلك سقي النباتات، وإزالة الأوراق الميتة، ولمسها، وتحريكها للحصول على رؤية أفضل، أو وضعها بالقرب من النافذة للحصول على ضوء الشمس بشكل أفضل.
ومن ناحية الاستجابة الفسيولوجية لدى المرضى في غرف المستشفيات تبين أنهم أكثر إيجابية حين تكون هناك أزهار، لذلك سجل انخفاض في ضغط الدم الانقباضي، ومعدل ضربات القلب، وانخفاض في مستوى الألم والقلق والإجهاد العصبي.
نباتات تحسن مزاج المرضى:
الياسمين
الرائحة التي تبعثها زهرة الياسمين تساعد على النوم فلها تأثير مهدئ على الجسم.
الفلامنجو
لها تأثير إيجابي على الصحة البدنية والعقلية. تزيل السموم مثل التولوين والأمونيا والزيلين والفورمالديهايد من الهواء مع تحسين مستوى الرطوبة في الهواء.
الريحان
قادر على ضخ الأكسجين في الهواء لمدة 20 ساعة كل يوم، لينقي الهواء، والذي بدوره يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المزاج وضغط الدم ومستويات التوتر.
الورود
لها رائحة طبيعية ترفع معدلات المزاج على الفور، فقد كشفت الدراسات أيضا أن النظر إلى الورود يمكن أن يكون له آثار جسدية ونفسية إيجابية.

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