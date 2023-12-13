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إسرائيل تقطتع أراضي جديدة في القدس

12/13/2023 11:15:18 PM
(MENAFN- Al Watan) استغلت إسرائيل الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، وواصلت مصادرة الأراضي ونزع الملكية، وتهجير السكان من القدس الشرقية في خطة ممنهجة لتهويد القدس، وسط دعوات للمجتمع الدولي بضرورة الانتباه للسياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المقدسة، خاصة في ضوء الأيدولوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف، التي تقود الكيان اليوم، بينما أدانت جامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
انتهاك صارخ
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي في بيان له، إن هذا القرار يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزِمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة.
وأشار إلى أن مصادرة الأراضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تُمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تُباشرها إسرائيل مستغلة الإنشغال العالمي بجرائمها في غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانتباه للسياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المُقدسة خاصة في ضوء الأيدولوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم.
عمليات القصف
ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 8000 طفل، و6200 امرأة استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي، التي استهدفت بشكل مكثف كافة مناطق قطاع غزة لليوم الـ 68 على التوالي، والتي تسببت بتدمير أحياء سكنية بشكل كامل على ساكنيها.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني استشهدوا خلال تنفيذهم مهمات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة إلى أن هناك 7700 مفقوداً تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي المكثف، مبينةً أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.
خلال يوم
واستشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات في يوم واحد، في قصف إسرائيلي استهدف خان يونس ودير البلح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن سلسة غارات إسرائيلية استهدفت منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 11 فلسطينيا، كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف على منزل في مدينة دير البلح.
في السياق، تواصل القصف المكثف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول، بسبب كثافة القصف، ومواصلة الاحتلال محاصرة مستشفى كمال عدوان وإخراجه تحت تهديد السلاح للأطقم الطبية من داخل المستشفى.

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