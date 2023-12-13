بعثة تجارية برازيلية تزور السعودية في آذار/مارس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – تستقبل المملكة العربية السعودية في آذار/مارس 2024، بعثة تجارية برازيلية، تنظمها كل من مجموعة LIDE والغرفة التجارية العربية البرازيلية. وفي مؤتمر البرازيل – السعودية، الذي سيقام في الفترة من 3 وحتى 5 آذار/مارس، سيشارك أعضاء البعثة في ندوة، ويوم لاجتماعات مع عملاء محتملين محليين، ويوم آخر لزيارة مؤسسات ومشاريع في الرياض.

وبهذه المناسبة، قام كل من نائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية للعلاقات الدولية محمد مراد، ورئيس مجموعة LIDE جواو دورا نيتو، والرئيس التنفيذي والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية تامر منصور، بالتوقيع على مذكرة تفاهم كجزء من عملية تنظيم هذه البعثة. (في الصورة أعلاه، المتحدثين في هذا الحدث).

مراد على يسار الصورة مع جواو دوريا نيتو خلال توقيع مذكرة التفاهم

وفي كلمة له في هذا الحدث، أكد منصور بأن المملكة العربية السعودية تشهد عملية تحول اقتصادي ستجعل من البلاد قطباً هاماً لجذب الاستثمارات وخلق الفرص خلال الـ 15 أو الـ 20 عاماً المقبلة. وقال منصور:“إنها لحظة واعدة للغاية بالنسبة للشركات البرازيلية، ليس فقط على صعيد السلع الاساسية، وإنما نريد زيادة (التبادل التجاري بين البلدين) بمنتجات ذات قيمة مضافة من جميع القطاعات.

وأكد الامين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن البرازيل والسعودية ستحظيان بالكثير من الفرص لاستثمارات مشتركة خلال السنوات المقبلة. فالبرازيل ستستضيف العام المقبل اجتماع قمة“مجموعة الـ 20” (G20)، وهي المجموعة التي تشكلها أكبر الاقتصادات في العالم، كما ستستضيف في العام 2025 مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP30. وستستضيف المملكة العربية السعودية دورة الالعاب الاسيوية في شتاء العام 2029، واكسبو 2029، وكأس العالم لكرة القدم 2034.

أما مراد فقد أفاد من جهته بأن المملكة العربية السعودية تشهد تحول قائم على قيادة شابة تتمثل بصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود البلاد نحو تحول اقتصادي بتركيز كبير على“رؤية السعودية 2030”، التي تهدف بشكل رئيسي لتعزيز تحول الاقتصاد السعودي إلى قطاعات ما بعد النفط.

أما الرئيس المشارك لمجموعة LIDE، الحاكم السابق لولاية ساو باولو، جواو دوريا، الذي كان قد زار السعودية برفقة جواو دوريا نيتو في نوفمبر الماضي، قال بأن الحكومة السعودية قد أشارت لـ 24 قطاعاً اقتصادياً التي من الممكن للبرازيل والسعودية تعزيز علاقتهما التجارية من خلالها، ومن ضمنها قطاع الأغذية، والكيماويات، والتسويق، والاتصالات والفعاليات، والتعدين، والخدمات المالية، الخ.. ووفقاً لدوريا ستضم البعثة 70 شركة والتي 19 منها قد أكدت حضورها حتى الآن.

كما أكد نائب رئيس الاسهم الخاصة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) غيليرمي كينتال، الذي شارك في هذا الحدث، على أن السعودية تستثمر في نموها وتحولها الاقتصادي وأن جزء من هذا هو الاستثمار في شركات حول العالم. ومن ضمن الـ 800 مليار دولار التي يديرها الصندوق في الاستثمارات، خُصِصَ جزء منها للشركات البرازيلية من قطاعات مثل الاغذية والتعدين.

أفاد الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر مشاركته في هذه البعثة التجارية، مشيراً إلى أنه قد التقى مع القيادات السعودية خلال ولايته (2016-2018)، وسلط الضوء على أهمية القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين قائلاً:“ليس دائماً ما يولي القطاع العام نفس الاهمية التي توليها مبادرة القطاع الخاص (لتعزيز التبادلات التجارية). ومن خلال الحوار الدائم سنعزز هذه العلاقات”

كما شارك في هذه الحدث عبر تقنية الاتصال المرئي كل من رئيس مجلس إدارة Lide لويز فرناندو فورلان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي البرازيلي مشعل بن حثلين، ونائب وزير الاستثمارات السعودي لشؤون الأمريكيتين عبد الرحمن باكير.

وتشمل أجندة المؤتمر الي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض، ندوة تنعقد في 03 آذار/مارس وتتضمن جلسات حوار حول الصناعة الجوية والدفاعية البرازيلية، إمكانات الطاقة والبنية التحتية في البرازيل والمملكة العربية السعودية، إمكانات قطاع التعدين في البرازيل، الصناعة البرازيلية للأغذية، الصناعة الدوائية البرازيلية، ورؤية متبادلة حول الاستثمارات العقارية بين البلدين.

ماركوس كارييري/ANBA ماركوس كارييري/ANBA