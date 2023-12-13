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الفيدرالي الأميركي يتماشى مع التوقعات ويبقي على أسعار الفائدة

12/13/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تماشى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس الأربعاء مع التوقعات، وأبقى معدلات الفائدة كما هي دون تغيير بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاما.
وتعد هذه هي المرة الثالثة «على التوالي» التي يقوم فيها الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين، فيما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.
وضمن مساعيه لكبح جماح التضخم، رفع الفدرالي أسعار الفائدة 11 مرة منذ شهر مارس من العام الماضي 2022، عندما رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى بين مستوى 0.25% و0.50%.
وخلال العام الماضي 2022 رفع الفيدرالي الفائدة في سبع مناسبات، بينما رفعها العام الحالي 2023 أربع مرات فقط بوتيرة أبطأ، كما قام بتثبيتها أربع مرات، من بينهم ثلاث مرات على التوالي (آخرها في اجتماع امس)، في ضوء العلامات المتزايدة على نجاح السياسة النقدية في إبطاء معدلات التضخم والذهاب به قرب المستوى المستهدف عند 2%.
ورفع الفيدرالي أسعار الفائدة في المرة الأخيرة في اجتماع يوليو بعد رفعها بوتيرة سريعة تاريخيا منذ مارس من العام الماضي لكبح جماح التضخم الذي كان يبلغ حينها 8%، قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك في شهر يونيو عند 9.1%، ليبدأ في التباطؤ بعد ذلك اعتبارا من نوفمبر 2022.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 3.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، بدعم من تراجع أسعار الطاقة بنسبة 5.4%.
وتشير غالبية التوقعات إلى انتهاء دورة رفع الفائدة، والاتجاه نحو خفضها بوتيرة معتدلة خلال العام المقبل 2024.

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