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أميركا تعتزم تقديم جوائز بمليارات الدولارات لدعم قطاع الرقائق في 2024

12/13/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إنها تتوقع الحصول على حوالي اثنتي عشرة جائزة لتمويل رقائق أشباه الموصلات خلال العام المقبل، بما في ذلك إعلانات بمليارات الدولارات يمكن أن تعيد تشكيل إنتاج الرقائق الأميركية بشكل جذري.
وأعلنت عن الجائزة الأولى يوم الاثنين بقيمة 35 مليون دولار لمنشأة BAE Systems لإنتاج رقائق للطائرات المقاتلة من برنامج دعم الأبحاث وتصنيع أشباه الموصلات Chips for America الذي وافق عليه الكونغرس في أغسطس 2022.
وبحسب تقرير لـ «رويترز»، قالت ريموندو «في العام المقبل سندخل في بعض الشركات الكبرى التي تتمتع بتصنيع متطور»، وأضافت «بعد عام من الآن أعتقد أننا سنكون قد أصدرنا 10 أو 12 إعلانا مماثلا، بعضها إعلانات بمليارات الدولارات».
وفي مقابلة مع «رويترز»، قالت ريموندو إن عدد الجوائز قد يتجاوز 12.
وقالت إنها تريد أن ترتفع نسبة أشباه الموصلات المنتجة في الولايات المتحدة من حوالي 12% إلى ما يقرب من 20%، على الرغم من أن ذلك لايزال أقل من 40% في عام 1990، كما تريد أن يكون لديها على الأقل مجموعتان صناعيتان «رائدتان» في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تريد أن تمتلك الولايات المتحدة إنتاجا متطورا للذاكرة والتعبئة والتغليف وأن «تلبي احتياجات الجيش من الرقائق الحالية والناضجة».
وأشارت ريموندو إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها حاليا أي إنتاج صناعي متطور وتريد أن يصل ذلك إلى حوالي 10%.
وتعد شركات مثل Intel وMicron وGlobal Foundries من بين الشركات التي تسعى للحصول على تمويل كبير من برنامج الرقائق.
وقالت ريموندو إن البرنامج تلقى أكثر من 550 بيان اهتمام وما يقرب من 150 طلبا مسبقا وتطبيقات كاملة وخططا مفاهيمية.

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