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مبيعات السيارات الكهربائية عالميا تحقق رقما قياسيا جديدا في نوفمبر

12/13/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والسيارات الهجينة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، حيث عوض النمو القوي في أميركا الشمالية والصين انخفاض المبيعات في أوروبا.
ووفقا لشركة أبحاث السوق Rho Motion، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية والهجينة الكهربائية إلى مستوى قياسي شهري جديد بلغ 1.4 مليون وحدة، ارتفاعا من 1.1 مليون في نوفمبر 2022.
وقال تشالز ليستر مدير البيانات في الشركة لـ «رويترز»: «واصلت المبيعات ارتفاعها رغم الكثير من المعنويات السلبية في السوق ونتوقع أن تظل المبيعات قوية في ديسمبر».
وبعد سنوات من النمو المتسارع، يخشى بعض صانعي السيارات من أن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا وأماكن أخرى قد تتجه نحو تباطؤ الطلب حيث ينتظر السائقون نماذج أفضل وأرخص خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وعلى الصعيد العالمي، شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 70% من المبيعات، بينما شكلت السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن النسبة المتبقية البالغة 30% في نوفمبر.
وسجلت الصين زيادة في المبيعات بنسبة 25%، وارتفعت بنسبة 43% في الولايات المتحدة وكندا، بينما شهدت أوروبا انخفاض المبيعات بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.
وتشير البيانات إلى أن الانخفاض في أوروبا يعكس نهاية قوية لعام 2022 حيث اشترى الألمان سيارات كهربائية قبل بدء خفض الدعم الحكومي.
وقال ليستر إنه مع قيام ألمانيا بتخفيض دعمها للسيارات الكهربائية، وتقليص فرنسا دعمها، لتفضيل السيارات الكهربائية الأوروبية الصنع على السيارات الصينية، يجب أن تظل المبيعات في أوروبا قوية لأن شركات صناعة السيارات ستظل بحاجة إلى تحقيق أهداف الانبعاثات حتى عام 2025.
وأضاف أن الدعم الفرنسي المستهدف «سيكون له تأثير أكبر» على سيارات مثل سيارة «داسيا سبرينغ» لـ «رينو»، المصنوعة في الصين للسوق الأوروبية، مقارنة بسيارة BYD الصينية، لأن سيارات BYD «بدأ بيعها للتو» في فرنسا.

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