Thursday, 14 December 2023 09:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


148 مليار دولار سوق الغازات الصناعية العالمي بحلول 2028

12/13/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن شركة «فورتشن بيزنس انسايت» أن حجم سوق الغازات الصناعية العالمية سيتجاوز 148.16 مليار دولار بحلول 2028، مقارنة بـ 91.29 مليار دولار في 2021، وأنه سيحقق معدل نمو سنوي مركبا بنسبة 7.2% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.
وقال التقرير إن السوق سيحقق هذا النمو الكبير بفضل الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة واللامركزية، في حين تسهم التطورات التكنولوجية السريعة والابتكار والمبادرات الحكومية في دول آسيا والباسيفيك في نمو سوق الغازات الصناعية بقوة. وأوضح التقرير أنه من خلال الاستفادة من البيانات المتعمقة عبر سلسلة قيمة الطاقة والأبحاث التي قام بها فريق عالمي من المحللين، تبين أن الطاقة والحلول المتعلقة بها تمكن الشركات المعنية بصناعات النفط والغاز، وفي المراحل الأولية والوسطى والنهائية من اتخاذ قرارات واثقة، حيث يتم تحديد رؤى ثاقبة للمستقبل على المديين القصير والطويل، وتدعم العملاء لاغتنام الفرص المتخصصة، وإدارة تحديات السوق، والتخطيط لاستراتيجيات التوسع، وتعزيز كفاءة العمليات في مشهد الطاقة العالمي المترابط والديناميكي.
وأشار الى أن السوق ينقسم حسب المنتج الى الأوكسيجين والنيتروجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والارغون وغيرها، بينما ينقسم من حيث المستخدم النهائي الى الرعاية الصحية والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات.

MENAFN13122023000130011022ID1107592602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث