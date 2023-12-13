العيد للأغذية اكتمال الاستحواذ على الأشراف بـ 20 5 مليون دينار



محمد المطيري: الصفقة ستدعم خطط التطوير لـ 2024 مالياً وتشغيلياً موقع ريادي جديد للشركة نهاية 2024.. بتجاوز إيراداتها 60 مليون دينار



علي إبراهيم

أعلنت شركة العيد للأغذية توقيع عقد شراء 99% من حصص رأسمال شركة سوق الأشراف المركزي المملوكة لشركة مجموعة دلقان القابضة، واكتمال صفقة الاستحواذ عليها بقيمة 20.5 مليون دينار، بالتوازي مع نجاح الاكتتاب العام لزيادة رأس مال شركة العيد للأغذية المصرح به والمصدر والمدفوع من 18.6 مليون دينار، إلى 30.33 مليون دينار من خلال إصدار وتخصيص 117.14 مليون سهم عادي بسعر طرح 175 فلسا للسهم الواحد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري إن الاستحواذ على شركة سوق الأشراف المركزي خطوة نوعية تستهدف التوسع بالعمليات التشغيلية في قطاع الخدمات الغذائية لدعم استراتيجية التوسع الإقليمي «Goals 25» وتسريع آلياتها، مشيرا إلى نجاح شركة الأشراف الغذائية خلال السنوات العشر الأخيرة في أن تكون لاعبا رئيسيا في قطاع الخدمات الغذائية بتوفير السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية واللحوم والأطعمة المجمدة لشركات القطاع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأضاف المطيري خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في المكتب التنفيذي للشركة أن أهداف التوسع بقطاع الخدمات الغذائية والتي من أهمها دعم التنوع في قطاعات الأعمال ومصادر الدخل لشركة العيد للأغذية، وخلق فرص ذات قيمة للمنتجات والشركاء لزيادة حصتها في السوق وتحفيز النمو، بالإضافة إلى تمكين التوسع الإقليمي 25 Goals وضمان نتائج مستدامة للشركاء والمساهمين.

وأشار إلى مميزات ونتائج الاستحواذ التي ستدعم خطط التطوير لعام 2024 على مستوى العوائد المالية والتشغيلية، والتي يأتي في مقدمتها تجاوز إيرادات العيد بنهاية عام 2024 عتبة 60 مليون دينار، مما سيترتب عليه خلق موقع ريادي جديد للشركة، وارتفاع أرباح أسهم العيد بنهاية 2024، وتعزيز النمو المتواصل لربحية سهم العيد لتوزيع أرباح مستدامة للمساهمين.

وأكد المطيري أهمية الاستحواذ في التوسع بالعمليات التشغيلية ودعم مركز العيد كمنافس رئيسي في قطاع الأطعمة المجمدة، حيث ستحقق الشركة مركزا رياديا كمورد للدجاج المجمد الكامل للتموين وهو أكبر قناة توزيع في الكويت، بالإضافة الى تعزيز التنوع بخطوط الأعمال في العيد لتضم قطاع التجزئة مع التركيز على المواد الخام، ومعدات الشوكولاتة، والمكسرات، والحلويات.

ولفت المطيري إلى مبدأ الاستدامة كأساس راسخ لعمل العيد للأغذية في القطاع الغذائي بما تشمله بداية من الاستدامة بجودة ورقي الاعمال التشغيلية للشركة، ومرورا بعلاقتها مع الشركاء والموردين، وقيمها ومبادئها المتبعة في العمل، وجهودها نحو التطوير والتقدم، ووصولا الى الاستدامة في الأرباح والعلاقة مع المستثمرين والمساهمين تحقيقا لشعار العيد للأغذية «نمو متواصل».

واختتم المطيري بتوجيه الشكر والامتنان لجميع الملاك والمساهمين والمستثمرين الجدد على ثقتهم المستمرة. والشكر موصول الى مكتب الحسام ليجال وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة ولشركة الاستثمارات الوطنية ومقيم الأصول BDO الكويت على جهدهم المقدر لإتمام صفقة الاستحواذ والاكتتاب برفع رأس المال، ولفريق عمل العيد للأغذية على تفانيه والتزامه وتجاوبه السريع والدقيق لتسريع خطوات الاكتتاب لرفع رأس المال.دافع ومحفز للتطويرأكد م.محمد المطيري أن نجاح الاكتتاب يعكس إيمان العيد للأغذية بثبات الاستراتيجية التوسعية وثقة المستثمرين بالإدارة التنفيذية وتطلعاتها المستقبلية، مبينا أنه لطالما كانت ثقة الملاك والمساهمين والمستثمرين الجدد وستبقى الدافع والمحفز للتطوير والتوسع لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات على أرفف أسواقنا وموائد مجتمعاتنا، ومنها لتحقيق أفضل العوائد على استثماراتنا.أهداف التوسعحدد م.محمد المطيري أهداف التوسع في قطاع الخدمات الغذائية في 3 محاور رئيسية كالتالي:1- دعم التنوع في قطاعات الأعمال ومصادر الدخل.2- خلق فرص ذات قيمة للمنتجات والشركاء لزيادة حصتها في السوق وتحفيز النمو.3- تمكين التوسع الإقليمي 25 Goals وضمان نتائج مستدامة للشركاء والمساهمين.