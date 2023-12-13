COP28 يختتم باتفاق تاريخي يحد من انبعاثات الكربون



سلطان الجابر: المؤتمر حقق نتيجة تحترم العلم.. وتدعم تفادي تجاوز ارتفاع حرارة الكوكب

وضعنا صندوق الأضرار والخسائر قيد التنفيذ.. وتمكنا من جمع ما يزيد على 83 مليار دولار

للمرة الأولى يتم التعهد خلال «COP28» بزيادة إنتاجية مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات التحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.. بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة



أعلن رئيس الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» سلطان الجابر أن ممثلي 197 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أقروا أمس «اتفاق الإمارات» التاريخي للمناخ الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح للحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

وصادق مؤتمر الأطراف «COP28» المنعقد بمدينة إكسبو في الإمارات، على اتفاق دولي تاريخي غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، والذي يشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي، إذ تعهد 198 طرفا بالإجماع على الحد من الانبعاثات الكربونية مما ساهم في الوصول الى مستهدفات «COP28» وتجاوز الطموحات المحددة.

نتيجة تحترم العلم

وقال الجابر في كلمة رسمية ألقاها أمام الوفود المشاركة في المؤتمر، إن «COP28» حقق نتيجة تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابة للحصيلة العالمية فيما شهد مؤتمر الأطراف جهودا تفاوضية وديبلوماسية قامت بها رئاسة المؤتمر على مدار العام للتواصل مع جميع الأطراف تمهيدا للمؤتمر.

وأضاف: «قمنا بوضع صندوق الأضرار والخسائر قيد التنفيذ وبدأنا تمويل هذا الصندوق، وتمكنا من جمع ما يزيد على 83 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة، كما قمنا بإنشاء صندوق الحلول المناخية (ألتيرا) الذي سيركز بنسبة 100% على التغير المناخي».

وأشار إلى أنه للمرة الأولى على الإطلاق تم التعهد خلال مؤتمر «COP28» بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، والعديد من شركات النفط والغاز تتقدم للمرة الأولى على الإطلاق لتكثيف الجهود وذلك لتحقيق الأهداف والغايات الطموحة للغاية لتحقيق أهدافنا المتعلقة بخفض غاز الميثان والانبعاثات.

إدراج بنود شاملة

ولفت الجابر إلى أن «COP28» نجح في تطوير منظومة مؤتمرات الأطراف وإدراج بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة في نص الاتفاق النهائي مما يفيد كلا من البلدان الصغيرة النامية والدول ذات الاقتصادات الكبيرة، ويساهم في تحقيق تقدم جوهري نحو تنفيذ الأهداف المناخية العالمية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتحقيقها.

وقال: «يمكن أن يكون لنا تأثير إيجابي عميق على مستقبلنا، وأعني كل مستقبلنا لأن الشمولية كانت القلب النابض لهذا المؤتمر وهي التي جعلتنا نستمر خلال الأيام الصعبة لكي لا نتخلى أبدا عن هذه العملية، التي كانت مدفوعة بالتضامن والشفافية والرغبة في الاستماع».

وذكر بالقول: «لقد تم الاستماع إلى الجميع، بدءا من الشعوب الأصلية وشباب العالم وحتى دول الجنوب، ونتيجة لذلك، حققنا نقلة نوعية قادرة على إعادة تعريف اقتصاداتنا، وقمنا أيضا بإعادة صياغة المحادثات حول تمويل المناخ، وتم دمج الاقتصاد الحقيقي في العمل المناخي، وانتقلنا إلى عقلية جديدة بحيث تصبح الحلول لتحدي المناخ هي المحرك».

انقسام الآراء

وكانت الآراء منقسمة بين مطالبين بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وآخرين يطالبون بالاستمرار في استهلاك النفط والغاز والفحم، وتم طرح التسوية الجديدة في وقت مبكر من جلسة أمس بعد رفض عالمي لما اقترح قبل أيام.

ولا يذهب الاقتراح الجديد إلى حد السعي إلى «التخلص التدريجي» من الوقود الأحفوري، وهو ما طالبت به أكثر من 100 دولة، حيث يدعو التقرير إلى «التحول عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج».

وسيكون التحول بطريقة تجعل العالم يصل إلى صافي انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري عام 2050، لكنه يمنح مجالا للمناورة لدول مثل الصين للوصول إلى الذروة في وقت لاحق.

من جانبه، قال وزير البيئة الإيرلندي إيمون رايان: «العالم يحترق، وعلينا أن نتحرك الآن».

عبدالعزيز بن سلمان: الاتفاق لم ينص على التخلص من الوقود الأحفوري

قال وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن فريقا متكاملا من المملكة شارك في مفاوضات «COP28»، موضحا أنه تمت مراجعة نص البيان الختامي لـ «COP28» كلمة بكلمة، وأن الاتفاق لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري بل «عملية تحول».

وأضاف الوزير في مقابلة مع «العربية Business» أنه يجب النظر بطريقة متكاملة للنصوص ضمن اتفاق «COP28»، حيث أعطى لكل دولة الحق باختيار المنهجية التي تحافظ على مصالحها، وذكر أن برامج المملكة تعمل على تخفيض البصمة الكربونية لمنتجاتنا.

وأشار بن سلمان إلى أن تحول الطاقة يمكن المملكة من الموازنة بين تخفيض الانبعاثات ونشاطها النفطي، مضيفا «لسنا بغريبين عن منهجية تحول الطاقة ونحن رائدون فيها».

من جانبه، رحب مندوب السعودية في قمة «COP28» بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكنه كرر موقف المملكة بأن مواجهة تغير المناخ تتعلق بخفض الانبعاثات باستخدام جميع التقنيات.

وأشاد المندوب بنتائج المحادثات قائلا: إنها أظهرت مسارات مختلفة ستسمح لنا بتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع خصائص كل دولة وفي سياق التنمية المستدامة. وأضاف: «يجب علينا استغلال كل فرصة لخفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، ويجب علينا استخدام جميع التقنيات لتحقيق هذا الهدف».