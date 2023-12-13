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وربة يحصل على شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة العالمية في مجموعة العمليات

12/13/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل بنك وربة على شهادة الآيزو المرموقة في نظام إدارة الجودة العالمية ISO 9001:2015 بعد اجتيازه جميع مراحل التقييم بنجاح، وتعد هذه الشهادة المعيار الأول والأفضل في العالم لتحسين أداء العمليات ومستويات رضا العملاء. وهذه الشهادة تساعد المؤسسات على مراقبة الجودة وإدارتها في جميع العمليات، وتضع معيارا مرجعيا لقياس العمليات بطريقة موضوعية.
وأعربت رئيس مجموعة العمليات في بنك وربة ليالي الفهد عن فخرها واعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد التزام «وربة» بتطبيق رؤيته الهادفة لتحقيق أفضل الممارسات العالمية لنظام إدارة الجودة وفق المعايير الدولية، الأمر الذي رفع سقف التحديات أمامه، لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعات العملاء، مشيرة إلى أنها إضافة جديدة لرصيد إنجازات البنك، حيث تعد هذه الشهادة تتويجا لجهود البنك على مدى السنوات الماضية ودوره الكبير في الارتقاء بمستوى عملياته. وذكرت أن حصول «وربة» على شهادة الآيزو يأتي بالتزامن مع تنامي التنافسية في قطاع الأعمال المصرفية، ما زاد من قدرات «وربة» التنافسية، والتشجيع على مواصلة تحقيق التميز في جميع منتجاته وخدماته تلبية لاحتياجات عملائه وحرص البنك الدائم على اتباع أحدث السبل والتطبيقات في منهجية العمل وتلبية متطلبات العملاء وشركاء التنمية والنجاح.
وأشارت إلى سعي البنك باستمرار في تحسين أنظمة إدارة الجودة والعمليات وانعكاساتها على مستوى البنك، موضحا أن هذه الشهادة الجديدة تعتبر خطوة تطويرية مهمة لنظام الجودة الإداري في البنك عبر الحصول على اعتراف دولي، مما يعد دليلا فعليا على تطبيق البنك لسياسة الجودة والمتمثلة بالتطور المستمر، وتحسين رضا العملاء وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والتي تتماشى مع تطلعات البنك في تعزيز مكانة بنك وربة الريادية في القطاع المصرفي الكويتي، وتبني منهجية التحول الرقمي في مختلف عملياته.
جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريب من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 حسب تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

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