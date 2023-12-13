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فولكس واجن الكويت تطلق عرضا حصريا على تيرامونت الجديدة

12/13/2023 11:02:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت فولكس واجن الكويت عن عرض حصري للحجز المسبق على سيارة تيرامونت الجديدة قبل وصولها إلى صالات العرض، حيث يمنح المشترون ضمانا لمدة سبع سنوات أو 105 آلاف كم، كما يوفر هذا العرض باقة واسعة من المزايا تشمل ضمانا غير محدود لعدد الكيلومترات لمدة خمس سنوات، مما يجعل هذا العرض واحدا من أكثر العروض تنافسية ويوفر قيمة إضافية وراحة بال للمشترين.
وفي هذه المناسبة، قال محمد شوي المدير العام لشركة فولكس واجن: نحن في غاية الحماس لإطلاق تيرامونت الجديدة في الكويت. ونلتزم كعلامة تجارية رائدة بتلبية احتياجات عملائنا الكرام. كما يسعدنا أن نقدم باقة خدمات خاصة للاحتفال بإطلاق تيرامونت الجديدة. وهذا يعكس التزامنا بتقديم سيارات استثنائية تلبي تفضيلات عملائنا وتطلعاتهم المتميزة.
ويتميز هذا الطراز بتصميم خارجي جديد يبرز جمال شبكة الكروم العريضة، محاطة بمصابيح أمامية LED مع نظام إضاءة أمامي والذي تم تجهيزه بشكل قياسي مع هذه السيارة، بالإضافة إلى ذلك، تحيط المصابيح النهارية بوحدة الإضاءة الأمامية وتمتد لتشكل شريطا مضيئا يمنح السيارة مظهرا مميزا. أما من الخلف فيضفي الجناح الأكبر مظهرا متناسقا مع خط السقف، ويعكس جمال الإضاءة الأمامية مع شريط مضيء بين مصابيح الـ LED الخلفية. تأتي جميع طرازات تيرامونت بتصميمات جديدة للعجلات، وقياسات مختلفة تبدأ من 18 بوصة وتصل إلى 20 بوصة. في حين تتميز طرازات R-line بشبكة سوداء لامعة وعجلات من الألمنيوم مقاس 21 بوصة مع شارة R-line.
أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فقد صممت باستخدام مواد عالية الجودة، وتتميز بمساحتها الفسيحة مع مقاعد جلدية مبطنة وإضاءة محيطية تضفي جوا من الأناقة والفخامة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على مجموعة من الميزات المتطورة لتعزيز الراحة بما في ذلك عجلة القيادة التي يمكن تدفئتها لتوفير أقصى درجات الراحة في الأيام الباردة، والمقاعد الأمامية المزودة بأنظمة تهوية، وغيرها المزيد من ميزات الراحة والرفاهية.
وجهزت السيارة بأحدث التقنيات، بما في ذلك شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12 بوصة، وشاشة رقمية من فولكس واجن بمقاس 10.25 بوصات، بالإضافة إلى تقنية الاتصال اللاسلكي، وشاحن لاسلكي، إلى جانب العديد من منافذ USB-C مع تقنية الشحن السريع.
وتأتي تيرامونت مجهزة بمحرك TSI رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني تصل قوته إلى 270 حصانا، وعزم دوران بقوة 370 نيوتن متر، حيث تجمع بين القوة والكفاءة في استخدام الوقود. كما تتوافر تقنية مساعدة السائق IQ في طرازات محددة، مما يوفر مجموعة متنوعة من ميزات الأمان المتقدمة لتعزيز السلامة على الطريق.

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