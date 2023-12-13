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التجاري يعين أحمد الخضر مديرا عاما لقطاع العمليات ومحمد آل هيد رئيسا لإدارة التحول الرقمي والابتكار

12/13/2023 11:02:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن تعيين كل من أحمد الخضر لشغل منصب مدير عام لقطاع العمليات ومحمد آل هيد في منصب رئيس إدارة التحول الرقمي والابتكار، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من بنك الكويت المركزي. ويأتي ذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي المناصب القيادية وتنمية البنك لرأسماله البشري ضمن استراتيجيته الشاملة الهادفة إلى الارتقاء بالكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مناصب قيادية.
وقد تم اختيار الخضر لشغل منصب مدير عام لقطاع العمليات بناء على خبراته السابقة في مجال العمليات والجوانب التشغيلية المرتبطة بالخدمات المصرفية من خلال مسيرة عمله في العديد من المصارف والشركات المالية المرموقة لفترة تزيد على 17 عاما، بالإضافة إلى ما يملكه من مؤهلات عالية وخبرة مهنية كبيرة في مجالات العمل المصرفي اكتسبها من عمله لدى مؤسسات مصرفية محلية مرموقة. ويتمتع الخضر بمهارات وخبرات مكثفة في العديد من المناصب التنفيذية في مجال العمليات المصرفية والتشغيلية وشارك في وضع استراتيجية وخطط العمل المرتبطة بقطاع العمليات والإدارات التابعة لهذا القطاع.
وحصل الخضر على درجة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو، وشهادة مدير ائتمان معتمد من معهد الدراسات المصرفية، وعمل في كثير من المؤسسات المالية والمصرفية منها بنك الكويت الوطني وبنك الائتمان الكويتي والشركة الأهلية القابضة.
على الجانب الآخر، فإن آل هيد يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 16 عاما تدرج خلالها في عدة مناصب وظيفية مهمة ترتبط بنشاطات ومجالات ترتكز على تحسين جودة خدمة العملاء، وضبط جودة الأنظمة وتطوير وابتكار الخدمات الرقمية والقنوات البديلة وإدارة المشاريع الاستراتيجية والتكنولوجية مدعومة بمعرفة ومهارات مكتسبة من العمل في القطاعات المختلفة بالبنك التجاري.
وقد حصل محمد آل هيد على عدة شهادات تقنية معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وإدارة وضبط معايير جودة الانظمة والخدمات، بالإضافة الى الشهادات المهنية من مجموعة برامج التعليم التنفيذي في مجال التحول الرقمي والابتكار ومجال الأعمال والقيادة، منها على سبيل المثال لا الحصر جامعة هارفارد، وكلية إدارة الأعمال الدولية إنسياد، ومدرسة لندن للأعمال، وجامعة كاليفورنيا بيركلي.
والتحق آل هيد بالعمل في البنك التجاري الكويتي عام 2007 وتدرج وظيفيا إلى أن شغل منصب رئيس إدارة التحول الرقمي والابتكار بالوكالة في 2022 منذ تأسيس الإدارة، وعمل على إجراء تغييرات ملحوظة لتحسين آليات العمل وتطوير التجربة المصرفية الرقمية للعملاء.

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