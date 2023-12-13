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الأنصار المتحدة توقع عقد تنفيذ البنية التحتية لمشروع أرزاق الحرفية مع الأحمدية

12/13/2023 11:02:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت شركة الأنصار المتحدة العقارية عقدا مع الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع أرزاق الحرفية للصناعات الخفيفة في منطقة الفحيحيل قطعة 6، حيث وقع العقد كل من المدير العام لشركة الأنصار المتحدة العقارية د.تهاني العدواني والرئيس التنفيذي للشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة م.إيلي هاني.
ويأتي مشروع أرزاق متماشيا مع رؤية كويت جديدة، حيث يخلق بيئة أعمال وكيانات اقتصادية حرفية وخدمية واعدة ويساهم في تحقيق الرؤية المستقبلية للكويت الرامية إلى مواكبة المستجدات، ودفع عجلة التنمية والتطور.
وجاء التوقيع بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان ضبط الجودة والوصول إلى أعلى المعايير والاتقان في التصميم، علما أن التنفيذ سيتم بالتعاون مع المكتب الاستشاري الهندسي دار اس اس اتش العالمي.

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