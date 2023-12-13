ضمان الدولة لوظائف المواطنين يخفض معدلات البطالة



27.7 % تراجعاً بأعداد المواطنين في القطاع الخاص من 72 ألفاً إلى 52 ألفاً

زيادة أعداد العاملين بالحكومة إلى 468 ألف شخص.. وتراجع وافديها إلى 86 ألفاً

12 % انخفاضاً متوقعاً بمعدل النمو السكاني في الكويت على المدى المتوسط 22 % انخفاضاً متوقعاً بأعداد الوافدين.. و6% متوسط زيادة عدد المواطنين

علي إبراهيمأكد تقرير حكومي أن الكويت تشهد إصلاحات جادة بشأن تعديل التركيبة السكانية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات على المدى المتوسط.وأظهر التقرير وجود تذبذبات في معدلات البطالة بالكويت خلال الـ 12 عاما الماضية، فيما تشير الأرقام إلى الانخفاض العام في معدلات البطالة بالكويت نتيجة ضمان الدولة الوظائف للمواطنين كافة وخاصة في القطاع العام، وتوقعت سيناريوهات حكومية أن يصل متوسط عدد البطالة بين المواطنين خلال الفترة من 2023 الى 2026 الى نحو 9 آلاف مواطن ومواطنة مقابل 30 ألفا من غير الكويتيين عن الفترة ذاتها.ووفقا للسيناريوهات التي توقعتها ادارة التنمية الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ضمن تقرير «سيناريوهات أسعار النفط المستقبلية وتأثيرها على اداء الاقتصاد الكويتي حسب ديناميكية سوق العمل المحلي 2010 - 2026»، سيرتفع اجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص بين 2023 و2026 الى 2.13 مليون شخص من بينهم 2.07 مليون وافد، فيما ستتقلص اعداد المواطنين بالقطاع الخاص بأكثر من 27.7% بواقع 20 ألف مواطن ومواطنة من 72 ألفا الى 52 ألف مواطن ومواطنة.وتوقع التقرير ان يصل عدد العاملين بالقطاع الحكومي خلال الفترة 2023 - 2026 الى 468 ألف شخص، إذ سيتراجع عدد الوافدين من 94 ألفا الى 86 ألف شخص، ويرتفع عدد المواطنين من 371 ألفا إلى 382 ألف مواطن ومواطنة.وتشير نتائج السيناريوهات على مستوى تقديرات الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط الى تأثر الاقتصاد الكويتي الواضح بتقلبات اسعار النفط العالمية بسبب اعتماد الدولة المفرط على النفط، حيث تم تقدير تسجيل عجز في الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط 11 - 27% في حال سجلت معدلات اسعار النفط العالمية متوسط 45 - 67 دولارا للبرميل، يتزامن معه انخفاض معدلات الانفاق الحكومي بمتوسط 8 - 22%، الأمر الذي من الممكن ان يؤثر على قدرة الدولة في المحافظة على نسبة الصرف الحالية كما هي عليه في بند الرواتب والدعوم التي تقدر بنحو 80% من اجمالي الانفاق العام.في حين من المتوقع ان يشهد الاقتصاد الكويتي انتعاشا بمتوسط 10% في حال سجلت معدلات اسعار النفط العالمية متوسط 95 دولارا للبرميل، يتزامن معه تقدير ارتفاع معدلات نمو الإنفاق الحكومي بمتوسط 14%، وستكون الدولة قادرة على المحافظة على نسبة الصرف الحالية كما هي عليه في بند الرواتب والدعوم.وعلى مستوى تقديرات التركيبة السكانية في الكويت على المدى المتوسط، فقد اشارت السيناريوهات الى توقعات انخفاض معدل النمو السكاني بمتوسط 11- 12% وذلك بسبب تقدير انخفاض نسبة السكان الاجانب بمتوسط 20 - 22%، في حين ترتفع نسبة المواطنين بمتوسط 6%، وتشير هذه التقديرات الى مواصلة الكويت اصلاحاتها الجادة في المرحلة المقبلة بشأن تعديل التركيبة السكانية.وجاء ضمن التقرير أنه على مستوى تقديرات سوق العمل الكويتي على المدى المتوسط، فتشير السيناريوهات الى استمرار فاعلية سياسة التكويت في القطاع الحكومي على المدى المتوسط، الا انه يتزامن معه استمرار النسب المرتفعة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، وقد تم تقدير كذلك وجود ارتفاع بسيط في معدل الانتاجية الذي يعكس وجود تحسن طفيف في اداء العاملين، بالإضافة الى تقدير تسجيل نسب منخفضة في معدلات البطالة بشكل عام.اضافة الى ذلك، فقد اشارت السيناريوهات الى ارتفاع معدل نمو القوى العاملة في القطاع الخاص بمتوسط 32 - 35% مدفوعا بتقديرات ارتفاع نسبة العمالة الاجنبية في القطاع الخاص بمتوسط 35 - 39% وانخفاض نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمتوسط 28%.وتشير هذه التقديرات الى ابتعاد القطاع الخاص عن دوره الريادي المنشود الذي مازال من المنتظر ان يلعبه في قيادة النشاط الاقتصادي المحلي على المدى المتوسط، خاصة فيما يتعلق بمستهدف زيادة نسبة الكويتيين الموظفين في القطاع الخاص الى 70% من اجمالي القوى العاملة الكويتية بحلول عام 2035.وأشار التقرير الى استمرار توجه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الحكومي لما فيه من مزايا وحوافز تستقطب الباحثين عن عمل، وعزوف أغلبيتهم عن العمل في القطاع الخاص، وهو ما لا تطمح له رؤية الكويت 2035، الأمر الذي يتطلب تدخلا جادا من الدولة لرفع مستوى إدراك الشباب الكويتي وتوعيتهم بأهمية وميزات العمل في القطاع الخاص، وتوجيه القطاع الخاص لإحلال الكويتيين وتطويرهم وتدريبهم والإعلان عن أهم التخصصات المطلوبة في المرحلة القادم لكي يتمكن الطلاب من مواءمتهم لمتطلبات سوق عمل القطاع الخاص، وضرورة التخلي التدريجي عن العمالة الوافدة لتعديل التركيبة السكانية، مع التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص ليكون دوره أكثر فاعلية في إدخال قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وذلك لتخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة وليكونا شركاء في التنمية.وبناء على استعراض نتائج اسعار النفط الخام العالمية، وتأثيرها على أداء الاقتصاد الكويتي حسب سوق العمل المحلي على المدى المتوسط وتحليلها، خلص التقرير الى أهمية تركيز الجهود الحالية في الاقتصاد المعرفي من خلال بناء القواعد اللازمة من اجل تمكين الكويت من تشكيل دورها في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، تحركه وظائف تخصصية من صنع القطاع الخاص وذلك لكي تتمكن الكويت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال سوق العمل المحلي.وصاغت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية البرامج والسياسات الموجهة في تمكين ذلك، والتي تحتاج تعاون كل اطراف المجتمع لتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع، وهي كالآتي:برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي، والذي يتضمن تحويل الانشطة من القطاع العام الى القطاع الخاص عن طريق استراتيجية التخصص وزيادة المشروعات الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير اقتصادات انتاجية كبيرة الحجم ذات كفاءة عالية عن طريق تنمية القطاعات ذات الاولوية الاقتصادية، وتوفير فرص متكافئة للجميع من خلال تعزيز إطار المنافسة، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية لانشاء وتشغيل وتوسعة الشركات، ودعم وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر عن طريق تسهيل الدخول الى الاقتصاد الوطني وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة من خلال تطوير بيئة متكاملة للتكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويلها ورعايتها وتوسيع نطاقها.يأتي ذلك الى جانب زيادة جاذبية التوظيف في القطاع الخاص وانشاء نظام ذكي لقبول العمالة الاجنبية يجذب ذوي المهارات العالية، ومواءمة مخرجات النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة، وتطوير نظام وطني لمهارات القوى العاملة بأساليب مطورة لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتحسين منظومة التعليم الوطني شاملة المناهج الدراسية، ومهارات المعلمين، وأساليب التعليم وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك لتحسين الاستعداد المدرسي وتشجيع تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للقيادة نحو اقتصاد المعرفة وعقد شراكات اكاديمية مع مؤسسات دولية مرموقة ودعم الاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن واعادة توازن نظام الحماية الاجتماعية والانتقال الى شبكة امان اجتماعي مستدامة.