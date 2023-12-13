Thursday, 14 December 2023 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البورصة تواصل المكاسب بـ 103 ملايين دينار

12/13/2023 11:02:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
واصلت بورصة الكويت تحقيق المكاسب السوقية خلال الجلسات الأخيرة، وذلك بإضافة 103 ملايين دينار بجلسة امس ليصل إجمالي القيمة إلى 40.123 مليار دينار بنسبة ارتفاع 0.2%.
وجاء ارتفاع القيمة السوقية مدفوعا باستمرار استقبال الأسهم القيادية، وفي مقدمتها الأسهم البنكية التي تحظى بإقبال لافت في الفترة الأخيرة كونها تمثل الركيزة الأساسية في عملية بناء المراكز الاستثمارية الجديدة، وفي المقابل تراجعت السيولة المتدفقة للسوق أمس بنسبة 30% بإجمالي بلغ 55.3 مليون دينار مقارنة بـ 79.4 مليون دينار بجلسة أول من امس، كما انخفضت امس كميات الأسهم المتداولة بنسبة 21.3%، إذ بلغت كميات التداول خلال الجلسة 203 ملايين سهم تراجعا من 258 مليون سهم.
وانتهت جلسة امس على تباين في أداء المؤشرات، إذ استمرت عمليات تجميع الأسهم المدرجة بالسوق الأول ليرتفع المؤشر بنسبة 0.39% بإضافة 29.1 نقطة ليصل إلى 7455 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% بخسارته 13.5 نقطة ليصل إلى 5518 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بمكاسب 17.5 نقطة ليصل إلى 6788 نقطة.
وفي سياق آخر، أعلنت بورصة الكويت امس عن تنفيذ 4 صفقات متفق عليها على أسهم مجموعة الخليج للتامين، واستنادا إلى بيانات البورصة، فقد بلغ إجمالي عدد الأسهم بهذه الصفقات 131.8 مليون سهم، بقيمة 256.5 مليون دينار، إذ بلغ سعر السهم في الصفقات 1.94 دينار، وتم تنفيذ صفقة البيع لصالح شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن.
ولفتت البورصة إلى أن الصفقة الأولى تم إجراؤها على 16 مليون سهم، بقيمة 31.1 مليون دينار، وتمثل البائع في شركة كامكو للاستثمار كحساب المحافظ لصالح العميل شركة الاستشارات الكويتية المتحدة، وكان المشتري في تلك الصفقة أيضا شركة كامكو للاستثمار كحساب المحافظ لصالح العميل المتمثل في شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن.
وتمت الصفقة الثانية على 91.3 مليون سهم، بقيمة 177.7 مليون دينار، وكان البائع فيها شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، واشترت أيضا شركة فيرفاكس (بربادوس) إنترناشونال كوربوريشن، ونفذت «كامكو» أيضا الصفقة لصالح الطرفين.
اما الصفقة الثالثة فكانت لنفس المشتري وكان البائع بها شركة أوفرلاند العقارية، بنحو 15 مليون سهم، بلغت قيمتها 29.2 مليون دينار، وتمت الصفقة الرابعة ببيع 9.5 ملايين سهم بقيمة 18.4 مليون دينار.

MENAFN13122023000130011022ID1107592592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث