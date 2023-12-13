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المحاسبين دشنت تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية

12/13/2023 11:02:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم إن التعاون الممتد والمتواصل بين وزارة التجارة وجمعية المحاسبين يعكس رغبة الجانبين في تطوير المهنة والدفع بدورها المتنامي في تحسين بيئة الأعمال.
وأكد الناجم في كلمة له خلال حفل تدشين مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية للخدمات المحاسبية ومراقبة الحسابات الذي أقيمت فعالياته، أول من أمس، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، إن المشروع سينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، لاسيما أن مهنة المحاسبة والمراجعة هي العمود الفقري والركيزة الأساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في برنامج عمل الحكومة. وأضاف الناجم أن المشروع يعد تطورا كبيرا في عمل جمعية المحاسبين، لافتا إلى الترحيب الكبير به من قبل جميع مزاولي المهنة، وأن المشروع يعد نتاجا للتعاون المثمر بين الوزارة والجمعية. وأفاد بأن اتفاقية التبادل المعلوماتي بين الجانبين جاءت ضمن الخطوات المهمة والضرورية لإطلاق هذا المشروع الذي سيكون تطورا نوعيا في طريق تعزيز المهنة ومزاوليها العاملين في قطاع المال والأعمال.
وأكد الناجم الأهمية المتزايدة للدور الإشرافي والرقابي الذي تقوم به جمعية المحاسبين في الكثير من القضايا المهنية وهو دور لا يمكن إنكاره أو إغفاله، فهي في حقيقة الأمر أحد الأعمدة الرئيسية التي أسهمت وبشكل كبير في تطوير المهنة منذ تأسيسها في أوائل سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، صباح الجلاوي، أن مشروع تأسيس وترخيص الشركات المهنية يشكل نقلة نوعية في مجال المحاسبة ويعكس الجهود المبذولة من أجل تطوير رؤية مستقبلية للمهنة. وذكر الجلاوي أن الجمعية تؤدي منذ تأسيسها دورا مهنيا كبيرا استطاعت من خلاله الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا حرص الجمعية التي ينتسب إليها أكثر من 6730 عضوا على تطوير رؤيتها المستقبلية عبر صياغة أفكار متجددة، منها تأسيس هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة والتي ستكون نقلة نوعية أخرى للمهنة ولمزاوليها.وأشار إلى قيام الجمعية بتأسيس مركز الشركات المهنية ومركز الاعتماد المهني ليكون لهما أكبر الأثر في تطوير المهنة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهات حكومية أخرى.
بدوره، قال الرئيس الفخري للجمعية يوسف صالح العثمان إن الإنجاز الذي تحقق يراعي الحماية الكاملة للمعلومات وبتصميم تقنية معلومات محكمة من محاولات الاختراق وتوفير الضمانات الكاملة لعدم ضياع أو فقدان أي من تلك المعلومات.
وأفاد بأن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها العلمية والمهنية بإيجاد الرابطة القوية بين العاملين في الميدان من خلال لغة علمية يتخاطبون بها ومفاهيم ومعايير موحدة تسهم بدورها في تحقيق الأهداف المرسومة بما يرفع من مستوى وكفاءة الأداء، مؤكدا على حرص الجمعية على المساهمة في تنظيم قواعد مهنة المحاسبة والمراجعة والعمل على الاحتفاظ بمستوى عال عند الترخيص للأشخاص ذوي المؤهلات ليصبحوا محاسبين قانونيين.
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية أحمد الفارس إن الهدف الأساسي من إطلاق المشروع هو العمل على تعزيز دور المهنة لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، ومساعدة مزاوليها لممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر. وأضاف الفارس أن المشروع يمثل تطورا كبيرا ونقلة نوعية في الأداء ويلقى ترحيبا كبيرا لدى جميع مزاولي مهنتي المحاسبة ومراقبة الحسابات في الكويت، مبينا أن تأسيس وترخيص الشركة المهنية يخضع لنفس الإجراءات المنصوص عليها في القانون برأس مال لا يقل عن 10 آلاف دينار، إضافة إلى وثيقة تأمين ضد أخطار المهنة بتغطية تتراوح بين 250 ألفا ومليون دينار.
إجراءات رقمية
قال الفارس إن المشروع يستهدف تعزيز دور المهنة ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى مساعدة مزاوليها في ممارسة أعمالهم من خلال كيانات قانونية جديدة بكل سهولة ويسر، وسيسهم المشروع في تأسيس الشركات المهنية المتخصصة عبر إجراءات رقمية محددة تبدأ بتقديم الطلب عبر البوابة الرقمية لجمعية المحاسبين والمراجعين لتستكمل بعدها الإجراءات في مركز الكويت للأعمال عبر ربط إلكتروني متكامل ما بين أنظمة الجمعية ووزارة التجارة.

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