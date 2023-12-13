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بيتك تكافل برنامج تدريبي في الأمن السيبراني

12/13/2023 11:02:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» برنامجا تدريبيا لموظفيها في مجال «الأمن السيبراني والحماية من الجرائم الالكترونية»، وشملت موضوعات التدريب شرحا لأساليب الاحتيال الالكتروني وطرق تجنبها وأشهر الحيل المستخدمة، وذلك ضمن اهتمام الشركة المتواصل بالارتقاء بمستوى أداء موظفيها وتطوير قدراتهم العملية نحو الالتزام بتطبيق الضوابط والاجراءات في هذا المجال، وتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات فيه.
وذكر مساعد مدير دائرة الموارد البشرية في شركة «بيتك تكافل» مشعل الشرهان ان البرنامج التدريبي تضمن العديد من المحاور المهمة، وأبرزها تدريب المشاركين على فهم قواعد وأسس وعناصر الأمن السيبراني والتهديدات المختلفة التي تواجه مستخدمي نظم المعلومات من العاملين بالشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، مع توضيح جوانب الحماية القانونية للأمن السيبراني، وعرض جوانب هجمات الفدية وأشهر أنواعها، بالإضافة إلى توضيح الجهود الوطنية والدولية للحماية من الهجمات السيبرانية، مع تعريف المشاركين بقواعد الأمن السيبراني، وكيفية التعامل مع نظم المعلومات المستخدمة وآليات الحماية بأطوارها المختلفة، مع بعض التطبيقات العملية على المجال التأميني، وبيان الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد وأعمال الشركات محليا وعالميا، وآلية تطبيق الاجراءات والضوابط الواجبة لتعزيز الأمن السيبراني، وتفادي المخاطر المتعلقة بالهجمات والاختراقات للبرامج والأنظمة.
وأضاف أن المشاركين من الموظفين قد أبدوا تفاعلا كبيرا مع محتوى البرنامج ومحاوره وما تضمنه من معلومات عن أحدث أساليب «الأمن السيبراني والحماية من الجرائم الالكترونية»، وأعربوا عن تقديرهم لمحتواه العلمي ورغبتهم في تطبيق ما تعلموه في واقع أعمالهم اليومية.

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