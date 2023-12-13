بوبيان يختتم مهرجان الكويت للقهوة أكبر تجمع للكافيهات الشبابية



قتيبة البسام: المهرجان يؤكد أن «بوبيان» من أكبر الداعمين للمشاريع الشبابية تخصيص 10% من مبيعات المهرجان هذا العام لإغاثة الأشقاء في فلسطين

اختتم بنك بوبيان فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بالتعاون مع شركة «مهرجان الكويت للقهوة»، الذي أقيمت فعالياته في حديقة الشهيد بمشاركة أكثر من 45 مطعما وكافيها متخصصا للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية وشهد حضورا كثيفا تجاوز 85 ألف زائر على مدار يومي المهرجان وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز.وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة البسام: «سعداء جدا بما شهده مهرجان الكويت للقهوة من بنك بوبيان هذا العام من تفاعل وحضور قوي للزوار من مختلف الأعمار، لنؤكد أن المهرجان أصبح من الفعاليات المرتقبة والمعروفة لدى شريحة واسعة لاسيما من محبي القهوة التي باتت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية».وأضاف أن «مهرجان الكويت للقهوة» الذي ينظمه بوبيان سنويا منذ عام 2018 يعد بمنزلة مبادرة مجتمعية مميزة وفرصة حقيقية يقدمها بنك بوبيان سنويا لرواد الأعمال والمبادرين أصحاب المشاريع الشبابية الناشئة للتعريف واستعراض منتجاتهم المحلية كونه التجمع الأكبر للكافيهات المعروفة والتي بدأت ممارسة أنشطتها في السنوات الأخيرة.وأوضح البسام أن هذا المهرجان يأتي انطلاقا من حرص بوبيان على الاستمرار في استراتيجية دعم وتمكين المشروعات الشبابية المبتكرة بشكل متواصل وتحفيز طاقاتهم الإبداعية وهو ما ساهم بشكل واضح في تغيير المفاهيم التي تتعلق بالعمل الخاص وإلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل التي تتعلق بالقطاع الخاص.وأشار إلى انه من منطلق دعم المشاريع المشاركة في المهرجان، قام بنك بوبيان بتقديم آلاف الكوبونات المجانية لعملاء البنك وغيرهم من رواد الفعالية تمكنهم من الحصول على قهوتهم المميزة من أكثر من 45 كافيها مشاركا مجانا، مؤكدا أن البنك لا يدخر أي جهد في تشجيع كل المشاريع الشبابية لوضع الكويت ضمن قائمة أبرز الدول التي تبرز اهتمامها بمشاريع الشباب.وحول أبرز الفعاليات والأنشطة، قال إن المهرجان شهد مجموعة كبيرة ومميزة من الأنشطة والألعاب الترفيهية والذهنية وتقديم هدايا وجوائز قيمة وفورية للرواد وذلك لإضفاء أجواء ممتعة لمختلف الأعمار.ومن منطلق دوره في تعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات المعاملات المصرفية وذلك في إطار دوره المجتمعي والتوعية المصرفية، تم تخصيص ركن خاص ضمن جناح بنك بوبيان في المهرجان للتوعية بحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية للتوعية بأهمية المعلومات والبيانات المصرفية.وأكد حرص بنك بوبيان الدائم على ضرورة تقوية علاقاته بعملائه من المبادرين ورواد الأعمال المحليين وترك بصمته الواضحة في دعمهم انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية كونهم إحدى ركائز دعم الاقتصاد الوطني ونموه المستدام، بالإضافة إلى تزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها وذلك كونه أكثر البنوك المحلية التي تولي الشباب اهتماما خاصا انطلاقا من الخبرات التي اكتسبناها في التعامل معهم على مدار السنوات الماضية والتي أهلته لمعرفة كل احتياجاتهم ومتطلباتهم.من ناحية أخرى، قال البسام إن بنك بوبيان ونيابة عن جميع المشاركين قام بالتبرع بما نسبته 10% من إجمالي مبيعات المهرجان إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك كجزء من دوره الإنساني ضمن جهود الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة خلال الأحداث الحالية.