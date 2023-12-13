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الخليج يحصد جائزة أفضل برنامج لبطاقة مسبقة الدفع في الكويت

12/13/2023 11:02:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك الخليج جائزة «أفضل برنامج لبطاقة مسبقة الدفع في الكويت» لعام 2023، وذلك خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أقيم في دبي مؤخرا، بحضور عدد كبير من قادة الصناعة المصرفية في المنطقة.
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: سعداء بالحصول على الجائزة التي تؤكد على المزايا التي توفرها البطاقات مسبقة الدفع من بنك الخليج، وقدرة البنك على الابتكار والتميز في خدماته ومنتجاته.
وأشار إلى أن بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع من بنك الخليج تتمتع بمزايا مثالية لإدارة النفقات اليومية، ويمكن استخدامها بكل سهولة وأمان من قبل جميع أفراد العائلة، فضلا عن الخصومات الكبيرة لدى الكثير من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية.
ولفت إلى أن تعاون بنك الخليج مع ماستركارد أثمر عن إصدار بطاقة «موج» أول بطاقة مصرفية مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي في الشرق الأوسط، وكذلك «red plus»، أول بطاقة مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي لفئة الشباب في الشرق الأوسط، وهما توفران للعملاء أعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت.
ونوه إلى أن برنامج الاسترداد النقدي في بنك الخليج يمثل قيمة مميزة إلى تجربة العملاء في استخدام بطاقاتهم الائتمانية، حيث تمنحهم مكافآت نقدية فورية على جميع المبالغ التي يتم إنفاقها محليا ودوليا من السوبر ماركت إلى محلات الأزياء والمطاعم وحجوزات التذاكر والفنادق وكل المصروفات الأخرى.
وأكد أن بنك الخليج حريص على توفير تجربة عملاء لا تضاهى من خلال توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار، ونعد عملاءنا بالمزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي متطلباتهم وتواكب طموحاتهم.

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