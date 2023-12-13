روسيا: إقلاع مقاتلات إف 16 الأوكرانية من قواعد للناتو سيعد مشاركة للحلف في الصراع

قال رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، كونستانتين جافريلوف، إن إقلاع طائرات "إف 16" الأوكرانية من قواعد لدول في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتبر مشاركة للحلف في الصراع.

وقال جافريلوف، خلال جلسة المنتدى الـ 106 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "نحذر بشدة من أن استخدام هذه المقاتلات الآتية من أراضي هذه الدول الأعضاء في حلف الناتو سيعتبر مشاركة في الصراع في أوكرانيا وسيجبر روسيا على الرد"، وفقا لقناة "آر تي" الروسية.

وأشار جافريلوف إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها" يواصلون خلق تهديدات أمنية على الحدود الغربية لروسيا.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مطلع بأن صواريخ "40 إن 6" المخصصة لأنظمة "إس-400" الصاروخية التي تستخدم في منطقة العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستصبح من إحدى الوسائل الرئيسية لتدمير مقاتلات "إف-16".

وأشار إلى أن مقاتلات "إف-16" لا تمثل أي صعوبة من حيث كشفها وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسي مشددا على أن تقديم هذه المقاتلات من قبل الجانب الأوكراني كآلية هامة لرفع القدرة القتالية للقوات الأوكرانية هو "دعاية لا غير".







