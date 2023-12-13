«كلمات» تعزز المشاركة المجتمعية بدعم الأطفال اللاجئين في العالم

تنظم ((مؤسسة كلمات)) معرضاً مؤقتاً وحصرياً لمجموعة منتجات مبادرة ((تبنَّ مكتبة))، التي تحمل بصمة الفنان الإماراتي محمد المنصوري، في مقهى ((فلات 12)) بدبي، وذلك تحت شعار ((قهوة وفن وهدف سامي))، على مدار 10 أيام، في الفترة الممتدة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويقدم المعرض لرواد المقهى نشاطاً تفاعلياً لتعزيز مشاركتهم في دعم المبادرة، حيث يمكن للزوار إطلاق العنان لمواهبهم ومهاراتهم في تصميم وتلوين فواصل كتب سيتم إرسالها مع كتب مبادرة ((تبنَّ مكتبة))، إلى الأطفال اللاجئين والمحرومين حول العالم. ويعكس المعرض إيمان ((مؤسسة كلمات)) بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصها على تحفيز أفراد المجتمع للمشاركة في مبادراتها وفعالياتها المبتكرة، التي تتجاوز الشكل التقليدي للتبرع، وتشجيعهم على وضع بصماتهم، وتحقيق رسالة المؤسسة التي تسعى إلى ضمان حق كل طفل في القراءة، والوصول إلى الكتب ووسائل المعرفة.