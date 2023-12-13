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وفاة وإصابة 40 شخصاً في حادث سير مروع بالأردن (صور)

12/13/2023 8:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي 5 أشخاص وأصيب 35 آخرون بجروح ورضوض، منها 5 إصابات بالغة، صباح الأربعاء ، في حادث تدهور حافلة نقل ركاب على طريق سلحوب ،اثر انحرافها عن الطريق العام إلى احد الاودية ، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام قوله إن الفرق المتخصصة في مديريات الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع الحادث ، موضحا أنه جرى إخلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الاولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم .

وأوضح الناطق الإعلامي ،أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ، مضيفاً أنه جرى فتح تحقيق مروري بالحادث للوقوف على أسبابه.

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