السفينة أوشن فايكينغ تنقذ 26 مهاجراً في البحر المتوسط

أعلنت منظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية ومقرّها في مرسيليا بجنوب فرنسا أنّ سفينتها "أوشن فايكينغ" أنقذت الأربعاء 26 مهاجراً غير نظامي، بينهم قاصران، كانوا يواجهون صعوبات قبالة السواحل الليبية.

ونشرت المنظمة الإنسانية صوراً ظهر فيها المهاجرون مكدّسين على متن قارب صغير مصنوع من الألياف الزجاجية بينما كان يبحر في المياه الدولية.

لكنّ "إس أو إس المتوسط" قالت إنّ القارب كان حين أنقذته في منطقة البحث والإنقاذ الليبية.

والوجهة التالية لهؤلاء المهاجرين الـ 26 الذين تم إنقاذهم غير معروفة.

وأنقذت "إس أو إس المتوسط" أكثر من 39 ألف شخص في البحر المتوسط منذ 2016، وخصوصاً في القطاع الأوسط من هذا البحر والذي يشكّل طريق الهجرة الأخطر في العالم.

ومنذ كانون الثاني/يناير 2023، اعتبر 2210 مهاجرين في عداد المفقودين بعدما حاولوا عبور المتوسط سعياً لبلوغ أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

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