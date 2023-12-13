تلغراف: فيديوهات مشينة بغزة تفاقم السخط ضد جيش الاحتلال

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسببت سلسلة من مقاطع فيديو تظهر تصرفات مشينة لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي فيقطاع غزة ، تم نشرها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية تجاه إسرائيل بسبب طريقة إدارتها للحرب وارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

وإزاء ما صنفه عددا قليلا من حالات معزولة قام بها بعض من جنوده، تعهد الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات تأديبية، حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن منتقدين لهذه التصرفات قولهم إن مقاطع الفيديو تعكس مزاجا عاما في إسرائيل يدعم الحرب بشدة، مع قليل من التعاطف مع محنة المدنيين في غزة.

ويظهر مقطع تم نشره على منصة "إكس" جنودا يحاولون إضرام النار في مساعدات غذائية وكراتين مياه محملة في جزء خلفي لشاحنة مهجورة في غزة.

كما أظهرت مقاطع أخرى جنودا يركبون دراجات هوائية -تركها أطفال غزاويون- متجولين ضاحكين بين أنقاض المباني التي دمرها القصف.

وفي مشهد آخر، ظهر جندي يأخذ سجاد صلاة إلى الحمام، وآخر يصور صناديق ملابس داخلية عثر عليها في منزل.





** يغنون ويرقصون

وأظهر مقطع فيديو نشرته على منصة "إكس" ينون ماغال، وهو "إعلامي إسرائيلي محافظ"، عشرات الجنود يرقصون ويرددون أغنية تتضمن عبارة "لقد جئنا لغزو غزة. نحن نعلم، وشعارنا هو: لا أشخاص غير متورطين"، في إشارة على ما يبدو لعدم تمييزهم بين مقاتلي المقاومة والمدنيين.

وقال ماغال إنه لا يعرف الجنود المتورطين، لكن وكالة "أسوشيتد برس" تحققت من الخلفيات والزي الرسمي للجنود واللغة التي سمعت في مقاطع الفيديو ووجدت أنها متسقة مع تقارير مستقلة.





وقال ماغال إن الفيديو ضرب على وتر حساس للإسرائيليين، بسبب اللحن الشعبي للأغنية، ولأن الإسرائيليين بحاجة لرؤية صور جيش عتيد، وهي مقتبسة من "أنشودة القتال" لفريق "بيتار القدس" لكرة القدم، الذي تتمتع جماهيره المتعصبة بتاريخ من الهتافات العنصرية ضد العرب.

وأدان ماغال بعض المقاطع الأخرى، بما في ذلك نهب متجر ألعاب حيث قام جندي بتحطيم الألعاب وقطع رأس تمثال بلاستيكي، معتبرا هذا التصرف غير ضروري ومجانبا لأهداف إسرائيل من الحرب، حسب تعبيره.